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Cayó en Cartagena uno de los criminales más buscados por la justicia de Bélgica: “Colombia no es refugio para ningún delincuente”

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Cayó en Cartagena uno de los criminales más buscados por la justicia de Bélgica - Captura de pantalla Mindefensa - X
Cayó en Cartagena uno de los criminales más buscados por la justicia de Bélgica - Captura de pantalla Mindefensa - X
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, este hombre es requerido en Bélgica por delitos relacionados con narcotráfico y hechos violentos.

Una operación conjunta de las autoridades colombianas permitió capturar en Cartagena a Alec Louis Leonora Van Regenmortel, ciudadano belga señalado por las autoridades de ese país como uno de los criminales más buscados por la justicia, quien además era requerido internacionalmente mediante una circular roja de Interpol.

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La captura fue informada por el Ministerio de Defensa, que destacó la coordinación entre la Policía Nacional (Dijín), Interpol y Migración Colombia para localizar al extranjero en territorio colombiano.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Van Regenmortel es requerido en Bélgica por delitos relacionados con narcotráfico y hechos violentos. Su nombre estaría vinculado a una estructura dedicada al tráfico transnacional de diferentes sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, éxtasis (MDMA) y cannabis.

Asimismo, la investigación de las autoridades belgas también relaciona al ciudadano extranjero con otros delitos, entre ellos aquellos asociados al uso y tráfico de armas de fuego, municiones y dispositivos de electrochoque.

Cabe resaltar que la presencia del ciudadano belga en Colombia terminó siendo detectada en Cartagena, donde se desarrolló el procedimiento que permitió su captura. La circular roja de Interpol había sido emitida como mecanismo para facilitar su localización y eventual detención, mientras las autoridades competentes adelantan los procedimientos correspondientes.

Del mismo modo, el caso pone nuevamente sobre la mesa la cooperación internacional para combatir organizaciones criminales que operan en distintos países. En esta oportunidad, organismos colombianos trabajaron junto con las autoridades internacionales para ubicar a una persona que era requerida por la justicia de Bélgica.

El Ministerio de Defensa aprovechó el anuncio para enviar un mensaje frente a la presencia de integrantes de estructuras criminales extranjeras en el país y aseguró que Colombia no debe convertirse en un territorio utilizado como refugio por personas buscadas por la justicia internacional.

Colombia no es refugio para ningún delincuente”, señaló la entidad al informar sobre la captura.

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El Ministerio también afirmó que continuará la persecución contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales.

Finalmente, en su pronunciamiento, la entidad aseguró que no habrá un lugar seguro para el narcoterrorismo en Colombia.

En la Patria Milagro no hay refugio ni lugar seguro para el narcoterrorismo”, aseveró la entidad.

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