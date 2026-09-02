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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Falcón

Hombre perdió la vida mientras buceaba en Cayo Sombrero, Falcón

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Playa en Cayo Sombrero, Falcón (Venezuela) - Foto de referencia: X
Playa en Cayo Sombrero, Falcón (Venezuela) - Foto de referencia: X
La víctima fue identificada como Néstor Javier Pineda Méndez, de 34 años de edad.

Un hombre murió ahogado mientras se encontraba buceando en Cayo Sombrero, uno de los destinos turísticos del Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcón (Venezuela).

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La víctima fue identificada como Néstor Javier Pineda Méndez, de 34 años de edad, residente del sector Alí Primera de Tucacas.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió el sábado 29 de agosto durante una jornada recreativa en este popular cayo.

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Tras el incidente, Pineda Méndez fue trasladado sin signos vitales al Hospital Dr. Lino Arévalo de Tucacas.

Asimismo, se dio a conocer que fue llevado a la morgue sobre las 04:40 de la tarde.

Una fuente consultada por NTN24 sostuvo que las muertes por ahogamiento en Cayo Sombrero "no son recurrentes", tratándose de un "evento esporádico".

A su vez, detalló que no existen estadísticas oficiales que indiquen una frecuencia regular, ya que "sus playas se caracterizan por ser de aguas tranquilas".

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quedaron a cargo de la investigación del caso.

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