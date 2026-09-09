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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Donald Trump

5.000 dólares para cada adulto en Estados Unidos: la controversial propuesta de Trump para ganarse las elecciones de medio término

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Aunque no especificó de dónde provendrían los fondos, el presidente se limitó a decir que Estados Unidos está generando grandes cantidades de dinero.

Se acercan las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y el presidente Donald Trump ya comenzó una

El mandatario pidió votar por los candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato como si lo hicieran por él y evitar que Estados Unidos se vaya "al infierno".

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El Partido Republicano enfrenta un panorama preocupante: podría perder su control en el Congreso en medio de cuestionadas decisiones del presidente principalmente en política exterior.

Trump apareció este miércoles en una convención partidaria extraordinaria en Dallas bautizada por sus organizadores como "Trumpapalooza" y allí aprovechó para pedir a sus simpatizantes que imaginen que es él quien figura en la boleta de votación de este 3 de noviembre.

"Les pido que asuman que soy yo el que está en la papeleta de votación. Soy yo el que está en la papeleta. Solo una vez más", dijo Trump durante su intervención en el American Airlines Center.

No obstante, algunas firmas encuestadoras no ven el panorama tan positivo para los republicanos como espera Trump, pues prevén que los demócratas ganarán la Cámara por 230-205 y que el Senado quedará 51-49 a su favor en noviembre.

La controvertida promesa de Trump:

"Si perdemos, van a perder la frontera, las reducciones de impuestos, van a perder la seguridad, van a perder su riqueza, el país se irá al infierno y ustedes se irán al infierno, así como hace dos años", aseguró frente a su seguidores.

Posteriormente, lanzó una controvertida propuesta que aún no ha sido aclarada por la Presidencial.

Trump prometió que cada adulto estadounidense recibiría 5.000 dólares del gobierno federal si su Partido Republicano logra mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

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"Así que, si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump", dijo.

Aunque no especificó de dónde provendrían los fondos, el presidente se limitó a decir que Estados Unidos está generando grandes cantidades de dinero:

"Nuestro país está generando muchísimo dinero", aseveró.

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