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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Inter de Miami

Nuevo técnico para Messi: Kily González dirigirá a Inter Miami

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores del Inter Miami, incluido el argentino Lionel Messi. (EFE)
Jugadores del Inter Miami, incluido el argentino Lionel Messi. (EFE)
El Inter Miami de Lionel Messi anunció este jueves la salida del entrenador argentino Guillermo Hoyos

El Inter Miami de Lionel Messi anunció este jueves la salida del entrenador argentino Guillermo Hoyos y su reemplazo por su compatriota Cristian "Kily" González, en una arriesgada apuesta por reconducir el rumbo en la liga norteamericana (MLS).

El volantazo de los vigentes campeones llega después de cinco partidos sin victorias bajo el mando de Hoyos, una figura muy cercana a Messi y su familia que asumió el banco tras la renuncia en abril de Javier Mascherano.

Para sustituirlo, la franquicia copropiedad de David Beckham confía en Kily González, un ex jugador de la selección argentina que dirigirá a Messi sin ninguna experiencia como entrenador fuera de su país.

En un escueto comunicado, Miami señaló que González "asumirá de manera efectiva sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo".

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Nacido en Rosario al igual que Messi, el exvolante estaba libre desde octubre de 2025 tras un breve y poco afortunado paso por Platense.

El timonel, de 52 años, ocupó anteriormente los bancos de Rosario Central (2020-2022) y Unión (2023-2025).

Como jugador, González militó en Rosario Central y Boca Juniors antes de iniciar una destacada trayectoria en el fútbol europeo, donde vistió los uniformes del Valencia, Zaragoza e Inter de Milán.

Retirado en 2011 de vuelta a Rosario Central, González fue 56 veces internacional con Argentina y compitió en la Copa del Mundo de 2002 y las ediciones de la Copa América de 1999 y 2004.

Ahora se convertirá en el cuarto timonel que ha tenido Messi en Miami, todos ellos argentinos, después de Hoyos, Mascherano y Gerardo Martino.

En su anuncio, Miami agradeció la labor efectuada por Hoyos desde que sustituyó a Mascherano, quien dimitió inesperadamente cuatro meses después de que el Inter ganara su primer título de liga.

La estancia de Hoyos, hasta entonces director deportivo del club, iba a ser interina pero los resultados positivos de las primeras semanas le permitieron mantenerse en el cargo.

Los problemas para el Inter llegaron con la reanudación de la MLS tras la celebración de la Copa del Mundo de Norteamérica.

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Sus crónicos problemas defensivos se recrudecieron a pesar de la llegada del mediocampista brasileño Casemiro, quien agrandó la lista de ilustres veteranos del plantel junto a Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

En sus últimos cinco partidos, Miami ha registrado cuatro derrotas y un empate entre la MLS y la Leagues Cup, torneo del que quedó eliminado en la fase de grupos tras ser finalista el año pasado.

En la liga, Miami tiene ahora al líder de la Conferencia Este, Nashville, a 10 puntos de distancia con 13 jornadas por disputar hasta el fin de la temporada regular.

Esta situación complica el objetivo prioritario de Miami de clasificar a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Fuera del césped, Hoyos hizo todo lo posible por arropar a Messi tras el fallecimiento de su padre a principios de mes. En el campo, sin embargo, no encontró la forma de recomponer a un equipo que en esos cinco partidos encajó 13 goles.

"Inter Miami quiere destacar y agradecer especialmente el compromiso y la plena implicación de Hoyos con la entidad, evidenciados en su disposición para asumir el cargo durante este período", le reconoció el Inter.

Hoyos seguirá al frente del equipo hasta la incorporación de González pero no podrá sentarse en el banco el sábado ante Montreal.

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