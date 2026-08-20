Servicio Geológico reporta un nuevo temblor en Chocó de 3,5 de magnitud durante la noche de este 20 de agosto: esto se sabe

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este jueves, 20 de agosto, en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Según el boletín emitido por el SGC, el evento sísmico se presentó a las 8:38 de la noche y tuvo una magnitud de 3,5. Asimismo, se indicó que el epicentro fue localizado a 13 kilómetros de Sipí, Chocó, municipio ubicado en una zona de importante actividad sísmica del país.

El organismo señaló que el movimiento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros. Este tipo de sismos puede ser percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, aunque su impacto depende también de factores como la magnitud, la distancia y las condiciones del terreno.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que los datos publicados en el boletín pueden presentar modificaciones, debido a que la información de los eventos es revisada y actualizada conforme avanza el análisis.

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Por ahora, el reporte del SGC corresponde a un sismo de magnitud 3,5 y no incluye información sobre daños o personas afectadas.

Finalmente, las autoridades y organismos de monitoreo mantienen el seguimiento de la actividad sísmica, especialmente después de los eventos ocurridos durante el mes de agosto.