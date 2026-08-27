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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Linda Loaiza

Dictan privativa de libertad a Luis Carrera Almoina, agresor de Linda Loaiza: han pasado 25 años del brutal secuestro que sufrió esta mujer

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Linda Loaiza, abogada venezolana - Foto: EFE
Linda Loaiza, abogada venezolana - Foto: EFE
A exactamente 25 años del brutal secuestro, tortura y esclavitud sexual que sufrió Linda Loaiza, su caso ha dado un vuelco histórico.

Dictaron privativa de libertad contra Luis Carrera Almoina, agresor de Linda Loaiza López.

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Al respecto, la periodista venezolana Carla Angola sostuvo en su cuenta: X: "El agresor de Linda Loaiza, a la cárcel". Acaba de finalizar la audiencia de presentación del agresor de Linda Loaiza".

La propia Linda me informa qué se decidió contra Carrera Almoina: Se ordenó privación de libertad en Rodeo II... "Mañana será la audiencia en la Corte de Apelaciones para revisar el delito de violación", acotó.

"También la jueza instó al Ministerio Público a revisar mi petición en relación al delito de tortura según la sentencia de la CorteIDH", añadió.

El hombre se presentó el pasado 25 de agosto ante la Fiscalía de Derechos Humanos y posteriormente fue trasladado al centro penitenciario Rodeo II.

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Para este viernes 28 de agosto está prevista una audiencia ante la Corte de Apelaciones para revisar el proceso relacionado con el delito de violación.

Asimismo, se solicitó al Ministerio Público revisar lo relacionado con el delito de tortura, tomando en cuenta una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Linda Loaiza tenía 18 años cuando fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 y permaneció cautiva durante casi cuatro meses.

Durante ese período sufrió agresiones físicas, psicológicas y sexuales que le ocasionaron graves lesiones y la llevaron a someterse a 15 cirugías.

Carrera Almoina fue condenado en 2005 a seis años y un mes de prisión. Sin embargo, quedó absuelto de los delitos de violación, tortura y homicidio calificado en grado de frustración, recuperando su libertad en 2008.

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En 2018, la Corte IDH declaró responsable al Estado venezolano por las violaciones de derechos sufridas por Loaiza y ordenó continuar de manera efectiva el proceso penal para determinar las responsabilidades correspondientes.

A exactamente 25 años del brutal secuestro, tortura y esclavitud sexual que sufrió Linda Loaiza López (en 2001), su caso ha dado un vuelco histórico.

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