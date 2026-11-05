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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Fútbol

Familia de Jesús de Miguel habla por primera vez después de su muerte tras golpe que recibió en pleno partido: “Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad”

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Jesús de Miguel - AFP
Jesús de Miguel - AFP
Del mismo modo, la familia agradeció a quienes se acuerdan de Miguel y afirmó que actualmente no tiene palabras para expresar lo que siente.

La familia de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un fuerte golpe en el partido entre Tenerife y Andorra, habló por primera vez desde que se confirmó su fallecimiento.

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Manuel Hernández, quien era representante del jugador, leyó un comunicado en nombre de los allegados, justo a las puertas del velatorio para darle el último adiós al número 9.

La familia expresó su agradecimiento por las muestras de cariño y respeto que ha recibido mientras atraviesa esta situación tan compleja.

En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús”, manifestó.

Del mismo modo, la familia agradeció a quienes se acuerdan de Miguel y afirmó que actualmente no tiene palabras para expresar lo que siente.

No hay palabras para agradecer cada mensaje y cada gesto de afecto que nos está llegando. Gracias a los que se están acordando de él”, agregó.

Los allegados al futbolista afirmaron que siempre tendrán presente el cariño que ha recibido Jesús de Miguel y la huella que dejó a lo largo de sus 30 años de vida.

Asimismo, pidieron respeto por su intimidad para poder darle el último adiós de una manera tranquila, sin que existan invasiones a su privacidad.

“Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere. Entendemos el cariño y el interés y el apoyo que está despertando su pérdida y os estamos muy agradecidos”, comentó.

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Finalmente, Hernández dejó en claro que nada va a poder llenar el espacio que el número 9 deja entre quienes lo conocieron y tenían alguna relación con él, aunque siempre vivirá en sus corazones y recuerdos.

“Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él. Gracias por quererle y por acompañarnos”, concluyó.

Mientras el mundo del fútbol despide a Jesús de Miguel, hay hermetismo por lo que pueda pasar con Jesús Owono, quien fue el que golpeó al delantero durante el partido y de quien se conoció que se encuentra muy afectado por lo sucedido.

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