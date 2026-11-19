La tensión entre el exdelantero brasileño Romário y el entrenador italiano Carlo Ancelotti va en aumento.

El campeón del mundo en 1994 nuevamente cuestionó el trabajo del actual director técnico de Brasil.

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A través de sus redes sociales, el exfutbolista defendió su trayectoria y dejó claro que, desde su perspectiva, Brasil puede encontrar un mejor estratega.

"Quiero decirle a Ancelotti lo siguiente: hablo mucho porque, cuando se trata de la selección, tengo trayectoria, peso y autoridad para hablar. No hablo para ganar seguidores ni para agradarle a la gente. Digo lo que pienso. ¡Me importa muchísimo la selección!”, escribió Romário en la mencionada plataforma digital.

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“Vestí esa camiseta durante muchos años y estoy seguro de que fui uno de los que ayudaron a que la Canarinha fuera respetada en todo el mundo”, continuó.

Luego, sostuvo: "Ancelotti, sigues teniendo mi respeto por lo que hiciste en los clubes por los que pasaste (...) No has aportado nada nuevo a nuestro fútbol. Lo voy a repetir: ¡pide que te vayas! Encontraremos otro entrenador que hará un trabajo mejor que el tuyo”.

"No has aportado nada nuevo a nuestro fútbol. Lo voy a repetir: ¡pide que te vayas! Encontraremos otro entrenador que hará un trabajo mejor que el tuyo”, añadió.

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Hace poco, Ancelotti respondió los iniciales cuestionamientos de Romário, quien pidió su salida del cargo después de la derrota 3-2 frente a Japón en un partido amistoso.

En esa línea, el entrenador italiano reconoció que el rendimiento de la 'verdeamarela' todavía está por debajo de las expectativas.

Tras el tropiezo ante Japón, Romário criticó la continuidad de 'Carletto', aunque este respondió que respeta la libertad de opinión.

"Romario dio su opinión y todo el mundo tiene derecho a decir mentiras, verdades o disparates. La verdad es que Romario habla mucho y está en su derecho", manifestó Ancelotti.

A pesar del revés ante el conjunto nipón, el pasado martes Brasil consiguió una contundente victoria por 7-0 frente a Singapur.