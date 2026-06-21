"A los jueces obedeceré como dice la ley": Petro dice que aceptará decisión del CNE sobre sus denuncias en primera vuelta y condiciona reconocer los resultados en segunda

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este domingo que aceptará la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las denuncias que interpuso sobre los resultados de la primera vuelta presidencial de las elecciones en Colombia.

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"Sí, tengo críticas y he puesto mis denuncias al Consejo Nacional Electoral sobre la pasada justa y espero que no haya necesidad sobre esta vuelta", señaló Petro durante los actos protocolarios a la apertura de las urnas en Colombia en medio de un discurso en la Plaza de Bolívar.

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Petro, quien entregará su cargo el próximo 6 de agosto, un día antes de que se posesione el nuevo presidente, agregó: "La decisión la toman los jueces después de evaluar las quejas que haya en el escrutinio".

El mandatario, cabe resaltar, afirmó el 31 de mayo que no aceptaba el preconteo de la Registraduría Nacional, pero indicó ahora que, sea cual sea, acogerá la decisión de un juez encargado.

"A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez", apuntó Petro.

En medio de su discurso, el máximo líder del Pacto Histórico llamó a la tranquilidad debido a la fuerte tensión que ha sacudido al país desde los días recientes a la segunda vuelta presidencial.

"A toda Colombia después de votar, entrados a los momentos de intensidad indudables, le solicito la máxima tranquilidad y sabiduría como yo debo tenerla y las autoridades aquí presentes. La ciudadanía hoy ejerce autónoma y libremente, ese voto debe ser libre", expresó.

Los colombianos elegirán este domingo a su próximo presidente entre el empresario de la oposición Abelardo De La Espriella, quien promete mano dura y un cambio profundo, y el senador de izquierda Iván Cepeda, que plantea dar continuidad a los programas económicos y sociales del actual Gobierno.

La elección se celebra en medio de una profunda polarización entre quienes respaldan la continuidad de las políticas del presidente Petro para reducir la desigualdad y la pobreza, y quienes reclaman un giro en materia económica, respeto a la empresa privada y la recuperación de la seguridad, deteriorada por grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilícita.

Aunque las encuestas y los resultados de la primera vuelta muestran una ventaja para De La Espriella, ganador de la primera vuelta, los analistas anticipan una votación reñida.

De La Espriella, un abogado de 47 años quien se considera ajeno a la política tradicional y apodado 'El Tigre', centra sus propuestas en la seguridad, la reducción del Estado hasta en un 40%, la disminución de los impuestos y la reactivación de los sectores petrolero y minero.

Ese conjunto de propuestas le valió el respaldo "completo y total" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la primera vuelta.

En un mensaje, Trump aseguró que un triunfo de De La Espriella sería muy importante para el futuro de Colombia y para su relación con Estados Unidos, mientras calificó a Cepeda de "radical marxista".

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Por su parte, Cepeda, candidato del Pacto Histórico e hijo del dirigente comunista Manuel Cepeda, asesinado en 1994 por paramilitares, promete mejorar y profundizar los programas sociales de Petro, su aliado político, además de buscar la paz con los grupos armados ilegales a través del diálogo.