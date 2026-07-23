El exjugador brasileño Ronaldo Nazário calificó el triunfo de España sobre Argentina en la final del Mundial como “una auténtica paliza”

El histórico exdelantero brasileño Ronaldo Nazario analizó el desenlace de la Copa del Mundo 2026 y no dudó en catalogar la victoria de la selección de España sobre Argentina como “una auténtica paliza”, destacando el control futbolístico que ejerció el cuadro europeo durante los 90 minutos de la gran final.

Durante una transmisión en su canal digital "Rede Ronaldo", el dos veces campeón del mundo (1994 y 2002) afirmó que, aunque el marcador final solo reflejó una diferencia de un gol, la distancia en el desarrollo del juego en el estadio de Nueva Jersey fue abrumadora.

VEA TAMBIÉN Campeón del Mundo lució la gorra del equipo de béisbol venezolano Leones del Caracas en plena celebración en Madrid, España o

“Los goles que predije no llegaron, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido. Mantener la pelota bajo control es la mejor estrategia, y ellos lo hicieron de manera impresionante”, sostuvo ‘O Fenômeno’.

Para el exjugador del Real Madrid y el FC Barcelona, la final confirmó que el fútbol moderno exige una estructura colectiva sólida por encima de las figuras individuales, señalando que ni la presencia de Lionel Messi pudo contrarrestar el circuito del juego español.

“Un jugador solo nunca resuelve. La verdadera fuerza está en el equipo, en jugar en conjunto”, añadió Ronaldo, reconociendo el esfuerzo y la garra del seleccionado argentino para alcanzar de manera consecutiva la instancia decisiva del certamen orbital.

VEA TAMBIÉN La Asociación del Fútbol Argentino desmintió que su presidente haya sido citado a declarar o retenido tras final del Mundial en Estados Unidos o

En su análisis el astro brasileño contrapuso el modelo de juego de “La Roja” con el presente del fútbol sudamericano, y en especial, el de la selección de Brasil. Ronaldo lamentó que, a diferencia de Brasil, que se quedó en un juego “anticuado”, se considerara la identidad de la campeona del mundo.

“España tiene una forma de jugar única y por eso su fútbol es bonito”, concluyó el exfutbolista, ratificando a la escuadra española como el gran referente del balompié global tras consagrarse campeón en suelo norteamericano.