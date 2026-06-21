Abren las urnas para la segunda vuelta presidencial de elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se miden en una instancia definitiva

Las mesas de votación en Colombia fueron habilitadas desde las 8:00 a.m. de este domingo 21 de junio para las votaciones de la segunda vuelta presidencial de elecciones en Colombia.

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Los colombianos elegirán a su nuevo presidente entre el candidato de oposición Abelardo de la Espriella y el del oficialismo, Iván Cepeda, en una nueva tanda de elecciones que varios expertos han calificado como la más importante de los últimos años.

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La jornada se extenderá hasta las 4:00 p.m. del mismo domingo, momento para el que deben cerrarse todas las mesas de votación sin excepción para que inicie el conteo de votos.

El ganador en la primera vuelta fue el candidato De la Espriella, quien se ha definido a sí mismo como un "outsider" de la política, y que sorprendió al imponerse ante Cepeda, quien ha manifestado su deseo por continuar con la política del presidente Gustavo Petro.

De la Espriella logró en la primera vuelta, según el conteo de la Registraduría Nacional, un total de 10.316.370 votos por encima de los 9.703.921 alcanzados por Cepeda.

El registrador Nacional de Colombia, Hernán Penagos, dijo el jueves que la entidad calcula "que en dos horas" se tendrán "resultados concluyentes de quién será el presidente de Colombia".

Lo que tarde el proceso de conteo depende principalmente del tiempo que se tomen los jurados en cada mesa para contar los votos y diligenciar las actas electorales.

Quien sea elegido para ser el próximo presidente de Colombia se posesionará el siete de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá, un día después de que Petro entregue su cargo.

La jornada, cabe resaltar, transcurre en medio de un preocupante clima de violencia en el país que se intensificó en las semanas previas a las elecciones.

Desde el Movimiento Defensores de la Patria de Abelardo de la Espriella se han reportado ataques contra miembros colaboradores del empresario y abogado aspirante a la Casa de Nariño.

Entretanto, en Estados Unidos los republicanos, encabezados por el presidente Donald Trump, han mostrado su apoyo a De la Espriella, con quien esperan tener una estrecha colaboración para combatir las amenazas que enfrenta la región.

Petro, por su parte, señaló a Trump de traicionar un supuesto acuerdo que alcanzaron para que Washington no interviniera en las elecciones luego de que el republicano manifestara abiertamente su decisión de respaldar a De la Espriella.

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Existe además una preocupación desde varios sectores políticos en caso de que Petro —si llega a ganar De la Espriella— no reconozca los resultados proporcionados por la Registraduría Nacional, tal como no lo hizo con los de la primera vuelta cuando no se vio favorecido su candidato, el senador Cepeda.