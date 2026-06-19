Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Este domingo 21 de junio, Colombia acudirá a las urnas para definir al presidente de la nación entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes se medirán en una segunda vuelta tras obtener las votaciones más altas en la primera vuelta.

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En medio de la contienda, los aspirantes a la Casa de Nariño participaron de manera separada en el ‘Streaming Final’ de Noticias RCN en donde ofrecieron sendas entrevistas sobre sus planes de gobierno, propuestas y denuncias sobre irregularidades con las elecciones antes de medirse en el balotaje.

De la Espriella, el ganador de la primera vuelta con el 43 % de los votos, denunció que desde la campaña rival, afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, se “están comprando votos”.

“De lo que están haciendo, porque están haciendo muchas cosas, es que están comprando votos… Están utilizando funcionarios, están utilizando políticos, por eso tenemos que estar atentos… Esta gente es de lo peor y están iniciando una campaña de compra votos, como aquí la justicia no funciona”, señaló.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria alega que dicha estrategia de compra de votos está enfocada, más que todo, en la región Caribe, pero también en zonas como Boyacá, donde dijo que el gobernador estaría supuestamente involucrado.

“Estamos enfrentados a una mafia, a una banda criminal y eso es muy importante que lo tengan claro, que tenemos que defender el voto y para eso yo tengo que hacer lo que me corresponde. Los americanos tienen información de esto”, añadió.

Por su parte, el candidato izquierdista Iván Cepeda se defendió sobre las denuncias de compra de votos contra su campaña e instó a su contrincante a presentar evidencia ante la justicia. Además, mencionó las denuncias que interpuso contra él.

“Yo he hecho dos acusaciones, o mejor, dos denuncias en la Corte Penal Internacional porque son delitos que tienen que ver con el Estatuto de Roma. Y en segundo lugar, he hecho una denuncia sobre cómo se ha enriquecido con los recursos del sistema de salud y esa denuncia la he presentado también ante la Fiscalía”, aseguró, subrayando que presentará otra en los próximos días por la supuesta compra de votos que alega.

De la Espriella argumentó que “Cepeda está aliado con el narcoterrorismo en Cauca, en Chocó, en Valle del Cauca y en Nariño para que presionen a la gente en dichas regiones a punta de fusil”.

“Hay lugares del Cauca donde Cepeda sacó el 95% de la votación y la poquita gente que votó por nosotros en esa zona roja la amenazaron y la están desplazando”, denunció.

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A su turno, Cepeda se refirió a su papel frente a la extradición de cabecillas de grupos narcoterroristas como alias Iván Márquez o alias Calarcá, en caso tal de ganar la Presidencia de Colombia.

“Si se cumplen con las condiciones que plantea la Constitución y la ley y, si esas personas están en poder de la justicia, por supuesto que sí”, comentó.

¿Cómo llegan los candidatos a la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia?

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y Cepeda, del Pacto Histórico, se enfrentarán en la segunda vuelta este domingo 21 de junio tras obtener el 43% y el 40% de los votos de la primera vuelta, respectivamente.

Tras salir victorioso el 31 de mayo, De la Espriella recibió el apoyo internacional de múltiples líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo calificó como un "líder inteligente, fuerte y tenaz".

Por su parte, Cepeda calificó de "grave riesgo para la soberanía" el respaldo público de Trump a su rival de segunda vuelta.