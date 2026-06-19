NTN24
Sábado, 20 de junio de 2026
Sábado, 20 de junio de 2026
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Saúl Montes
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 recopiló apartes del ‘Streaming Final’ de Noticias RCN en donde participaron ambos aspirantes a la Casa de Nariño.

Este domingo 21 de junio, Colombia acudirá a las urnas para definir al presidente de la nación entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes se medirán en una segunda vuelta tras obtener las votaciones más altas en la primera vuelta.

TE PUEDE INTERESAR:

En medio de la contienda, los aspirantes a la Casa de Nariño participaron de manera separada en el ‘Streaming Final’ de Noticias RCN en donde ofrecieron sendas entrevistas sobre sus planes de gobierno, propuestas y denuncias sobre irregularidades con las elecciones antes de medirse en el balotaje.

De la Espriella, el ganador de la primera vuelta con el 43 % de los votos, denunció que desde la campaña rival, afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, se “están comprando votos”.

“De lo que están haciendo, porque están haciendo muchas cosas, es que están comprando votos… Están utilizando funcionarios, están utilizando políticos, por eso tenemos que estar atentos… Esta gente es de lo peor y están iniciando una campaña de compra votos, como aquí la justicia no funciona”, señaló.

o

El candidato del movimiento Defensores de la Patria alega que dicha estrategia de compra de votos está enfocada, más que todo, en la región Caribe, pero también en zonas como Boyacá, donde dijo que el gobernador estaría supuestamente involucrado.

“Estamos enfrentados a una mafia, a una banda criminal y eso es muy importante que lo tengan claro, que tenemos que defender el voto y para eso yo tengo que hacer lo que me corresponde. Los americanos tienen información de esto”, añadió.

Por su parte, el candidato izquierdista Iván Cepeda se defendió sobre las denuncias de compra de votos contra su campaña e instó a su contrincante a presentar evidencia ante la justicia. Además, mencionó las denuncias que interpuso contra él.

o

“Yo he hecho dos acusaciones, o mejor, dos denuncias en la Corte Penal Internacional porque son delitos que tienen que ver con el Estatuto de Roma. Y en segundo lugar, he hecho una denuncia sobre cómo se ha enriquecido con los recursos del sistema de salud y esa denuncia la he presentado también ante la Fiscalía”, aseguró, subrayando que presentará otra en los próximos días por la supuesta compra de votos que alega.

De la Espriella argumentó que “Cepeda está aliado con el narcoterrorismo en Cauca, en Chocó, en Valle del Cauca y en Nariño para que presionen a la gente en dichas regiones a punta de fusil”.

“Hay lugares del Cauca donde Cepeda sacó el 95% de la votación y la poquita gente que votó por nosotros en esa zona roja la amenazaron y la están desplazando”, denunció.

o

A su turno, Cepeda se refirió a su papel frente a la extradición de cabecillas de grupos narcoterroristas como alias Iván Márquez o alias Calarcá, en caso tal de ganar la Presidencia de Colombia.

“Si se cumplen con las condiciones que plantea la Constitución y la ley y, si esas personas están en poder de la justicia, por supuesto que sí”, comentó.

¿Cómo llegan los candidatos a la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia?

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y Cepeda, del Pacto Histórico, se enfrentarán en la segunda vuelta este domingo 21 de junio tras obtener el 43% y el 40% de los votos de la primera vuelta, respectivamente.

Tras salir victorioso el 31 de mayo, De la Espriella recibió el apoyo internacional de múltiples líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo calificó como un "líder inteligente, fuerte y tenaz".

Por su parte, Cepeda calificó de "grave riesgo para la soberanía" el respaldo público de Trump a su rival de segunda vuelta.

Temas relacionados:

Elecciones Presidenciales en Colombia

La Noche

Entrevistas

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuando defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá": Paola Holguín ante cuestionamientos de Petro a los resultados electorales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Paola Holguín, senadora por el Partido Centro Democrático
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Cuando defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá": Paola Holguín ante cuestionamientos de Petro a los resultados electorales

Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"La democracia en Colombia ha superado muchas pruebas, es una de las más fuerte de América Latina": Observador internacional invitado por el CNE de Colombia

María Elvira Salazar - Foto EFE
María Elvira Salazar

"No pueden permitirse convertirse en la próxima Cuba o Venezuela": María Elvira Salazar envió carta a Rubio, Blanche y Bessent con motivo de las elecciones en Colombia

Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Congresista republicano se pronunció sobre las elecciones en Colombia y envió mensaje a legisladores demócratas que piden investigar a Abelardo de la Espriella

Más de Política

Ver más
Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Vemos una tendencia permanente de descalificar el sistema electoral para no reconocer la elección": Marta Lucía Ramírez ante señalamientos de Petro por presunto fraude en elecciones

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Congresista que pedía suspender al presidente Gustavo Petro rectificó el auto y aclaró que medida debe ser votada en la Comisión de Acusaciones

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Salón de clases / Copa del Mundo de la FIFA - Pexels
Mundial

Ciudad de México suspenderá las clases en todos los niveles por la inauguración del Mundial

Jugadores de Irán (EFE)
Irán

Visado de futbolista de Irán expiró tras su entrada a EE. UU. en donde su selección debutó en el Mundial con empate ante Nueva Zelanda

Base naval de Guantánamo - Foto: EFE
Presión sobre régimen de Cuba

Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de ensayos terrestres en Guantánamo para "disuadir a actores malignos" en medio de la presión al régimen cubano

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Presión sobre régimen de Cuba

Estados Unidos sancionó al jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como a familiares del dictador Raúl Castro

Futbolistas de la Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Así le ha ido a la selección Colombia en la fase de grupos ante selecciones asiáticas

Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"La estamos esperando, ojalá venga rápido": Diosdado Cabello sobre María Corina Machado

Luis Díaz | Foto: EFE
Deportes

"Llegó un momento increíble": Luis Díaz dice que está en su mejor año para ir al Mundial con la 'Tricolor'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre