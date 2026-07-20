Trump estaría usando el regreso de María Corina para presionar a Delcy Rodríguez y le habría advertido que la líder democrática no debe recibir ningún daño, según The New Yorker

El diario estadounidense NewYorker publicó un extenso perfil sobre María Corina Machado en el que habla de su salida clandestina de Venezuela y las dificultades que ha enfrentado para regresar a su país. Según una fuente conocedora de la relación entre Washington y el régimen venezolano, el presidente Trump estaría utilizando el eventual regreso de María Corina como un mecanismo de presión sobre Delcy Rodríguez.