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María Corina Machado
Programa: Club de Prensa

Trump estaría usando el regreso de María Corina para presionar a Delcy Rodríguez y le habría advertido que la líder democrática no debe recibir ningún daño, según The New Yorker

julio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
El diario estadounidense NewYorker publicó un extenso perfil sobre María Corina Machado en el que habla de su salida clandestina de Venezuela y las dificultades que ha enfrentado para regresar a su país. Según una fuente conocedora de la relación entre Washington y el régimen venezolano, el presidente Trump estaría utilizando el eventual regreso de María Corina como un mecanismo de presión sobre Delcy Rodríguez.

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