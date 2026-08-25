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Martes, 25 de agosto de 2026
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África

Migrantes enviados por EE. UU. a país africano se negaron a bajar del avión y fueron enviados a otra nación en la que se habla español

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de avión en Liberia (AFP)
Foto de avión en Liberia (AFP)
Liberia país y Ghana se han convertido en puntos clave de tránsito en la campaña de mano dura de Estados Unidos contra la inmigración.

Solo 15 de los 20 migrantes que fueron deportados por Estados Unidos a Liberia, en África, desembarcaron la semana pasada, según confirmaron funcionarios del gobierno de Monrovia.

Cabe recordar que hace una una semana el empobrecido país de Liberia anunció que recibiría hasta 1.200 ciudadanos extranjeros deportados de Estados Unidos en el plazo de un año.

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Un primer grupo de 20, en el que había migrantes de Colombia, Cuba y Venezuela, tenía previsto aterrizar en este empobrecido país de África occidental el jueves pasado.

Sin embargo, una fuente del gobierno liberiano confirmó que cinco pasajeros se negaron a desembarcar del avión.

Tras esto, el ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Matthew Piah, se limitó a decir que los cinco no fueron entregados.

"No nos corresponde a nosotros explicar qué les sucedió", sostuvo.

Tras esto, medios de Estados Unidos señalaron que los cinco fueron enviados finalmente a Guinea Ecuatorial, país en el que se habla español.

Desde noviembre, Washington ha expulsado al menos a 50 personas, en su mayoría africanos, a Guinea Ecuatorial.

Liberia país y Ghana se han convertido en puntos clave de tránsito en la campaña de mano dura de Estados Unidos contra la inmigración.

Las autoridades los reciben para enviarlos rápidamente a sus países de origen.

Liberia es el más reciente país africano que acoge a migrantes a quienes Estados Unidos no puede enviar legalmente de regreso a sus sitios de origen.

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El Gobierno del país dijo la semana pasada que los deportados serían "libres de salir del país cuando lo deseen" o de solicitar asilo.

El gobierno liberiano aseguró que "no exigió ni recibió compensación alguna o promesa de premio a cambio de aceptar participar en el programa" de deportaciones, algo que Piah reiteró nuevamente el martes.

Sin embargo, The New York Times informó que Estados Unidos realizó un pago de 5 millones de dólares a Liberia, según documentos aprobados por el Departamento de Estado en respuesta al compromiso de ese país de considerar la aceptación de los deportados.

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