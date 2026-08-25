NTN24
Martes, 25 de agosto de 2026
Martes, 25 de agosto de 2026
Estados Unidos

La mayor cifra en la era Trump: Estados Unidos detiene a casi 50.000 inmigrantes en julio, pero sigue lejos del objetivo de la Casa Blanca

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes de Estados Unidos ICE-Foto: EFE
Agentes de Estados Unidos ICE-Foto: EFE
El servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a 49.571 personas en julio, un incremento del 15% respecto al mes previo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) alcanzó en julio su cifra mensual de detenciones más elevadas durante la administración del presidente Donald Trump, al registrar 49.571 personas arrestadas, según reveló un análisis del Deportation Data Project.

El registro representa un aumento del 15% frente a las 43.021 detenciones reportadas en junio, con esta actualización el acumulado del año fiscal 2026 asciende a 368.135 extranjeros bajo custodia, una cifra significativa pero que continúa distante al objetivo trazado por la Casa Blanca de concretar un millón de deportados anuales.

Las proyecciones señalan que la tendencia se mantendrá durante el mes de agosto, muestra de ello es el reciente balance del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que confirmó la detención de más de 1.300 personas indocumentadas en operativos desplegados entre el 1 y el 14 de agosto en Maryland y Virginia.

o

La intensificación de las medidas migratorias genera tensiones sociales y políticas en el país. Los operativos han sido objeto de severas críticas tras incidentes fatales ocurridos durante las intervenciones, incluyendo el fallecimiento de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a comienzos de año.

o

A menos de 90 días de las elecciones de mitad de mandato, las encuestas reflejan un desgaste en el respaldo a estas medidas: la mitad de la población estadounidense considera que la estrategia de deportaciones masivas está siendo implementada de forma excesivamente agresiva.

Temas relacionados:

Estados Unidos

ICE

Deportaciones

Inmigrantes en Estados Unidos

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Indignante: Así es como los grupos criminales reclutaban menores durante el fracaso de "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Regreso a clases bajo amenaza: exigen evaluar la sismorresistencia de las escuelas venezolanas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

Tribunal en Colombia se pronuncia sobre solicitud de medida cautelar que pretendería suspender posesión de Abelardo De La Espriella

Terremoto en Colombia. - EFE
Terremoto en Colombia

Terremoto afectó al 18 % de la red eléctrica de Colombia: así va la recuperación

Terremoto en Indonesia | Foto: AFP
Terremoto en Indonesia

Autoridades en Indonesia piden evacuaciones tras fuerte terremoto de magnitud 7,7

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

"Ellos me despidieron, no tengo nada que hacer ahí": inesperada respuesta de jugador venezolano al hablar sobre un eventual llamado a La Vinotinto

Eclipse de Sol - Foto Canva
Eclipse de Sol

¿Qué pasa en la atmósfera cuando hay un eclipse solar total? Análisis previo al asombroso fenómeno

Abelardo de la Espriella (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

Tribunal en Colombia se pronuncia sobre solicitud de medida cautelar que pretendería suspender posesión de Abelardo De La Espriella

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Lionel Messi

Messi se acerca al mejor puntaje de FC 27 y Cristiano Ronaldo baja: así quedaron sus nuevas cartas en el juego más popular de fútbol

El presidente de Laliga, Javier Tebas-Foto: EFE
Fútbol

“Patético”: Javier Tebas, presidente de La Liga, arremete contra Gianni Infantino y le exige transparencia en la FIFA

Terremoto en Colombia. - EFE
Terremoto en Colombia

Terremoto afectó al 18 % de la red eléctrica de Colombia: así va la recuperación

El futbolista colombiano Radamel Falcao García-Foto: EFE
Fútbol

Radamel Falcao García confesó por qué rechazó volver a River Plate tras su carrera en Europa: “Ya no estaba en las condiciones adecuadas”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023