La mayor cifra en la era Trump: Estados Unidos detiene a casi 50.000 inmigrantes en julio, pero sigue lejos del objetivo de la Casa Blanca

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) alcanzó en julio su cifra mensual de detenciones más elevadas durante la administración del presidente Donald Trump, al registrar 49.571 personas arrestadas, según reveló un análisis del Deportation Data Project.

El registro representa un aumento del 15% frente a las 43.021 detenciones reportadas en junio, con esta actualización el acumulado del año fiscal 2026 asciende a 368.135 extranjeros bajo custodia, una cifra significativa pero que continúa distante al objetivo trazado por la Casa Blanca de concretar un millón de deportados anuales.

Las proyecciones señalan que la tendencia se mantendrá durante el mes de agosto, muestra de ello es el reciente balance del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que confirmó la detención de más de 1.300 personas indocumentadas en operativos desplegados entre el 1 y el 14 de agosto en Maryland y Virginia.

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La intensificación de las medidas migratorias genera tensiones sociales y políticas en el país. Los operativos han sido objeto de severas críticas tras incidentes fatales ocurridos durante las intervenciones, incluyendo el fallecimiento de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a comienzos de año.

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A menos de 90 días de las elecciones de mitad de mandato, las encuestas reflejan un desgaste en el respaldo a estas medidas: la mitad de la población estadounidense considera que la estrategia de deportaciones masivas está siendo implementada de forma excesivamente agresiva.