Abelardo de la Espriella anuncia medidas para impedir incrementos en precios tras terremoto en Colombia: "La tragedia no puede ser negocio"

En el contexto de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, el Gobierno anunció una serie de medidas orientadas a impedir que la situación termine generando mayores dificultades económicas para los ciudadanos.

Las acciones buscan prevenir aumentos injustificados en el precio de productos básicos, cobros que no correspondan y otras prácticas que puedan perjudicar a los consumidores durante el proceso de recuperación.

El presidente Abelardo De la Espriella señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estableció nuevas disposiciones destinadas a proteger los derechos de los consumidores, supervisar posibles abusos en el mercado y mantener condiciones adecuadas de competencia mientras continúa la emergencia.

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“La tragedia no puede convertirse en una oportunidad para abusar de los colombianos”, manifestó el mandatario a través de su cuenta de X al comunicar las nuevas medidas.

De acuerdo con el Gobierno, quienes hayan sufrido interrupciones en el servicio durante el periodo de suspensión no tendrán que asumir pagos correspondientes a servicios que no recibieron.

“En medio de la reconstrucción, proteger el bolsillo y los derechos de los colombianos también es una prioridad”, afirmó De la Espriella.

Estas decisiones buscan atender las inquietudes de las comunidades ubicadas en las zonas más afectadas por el terremoto, donde miles de personas continúan enfrentando las consecuencias de una emergencia que transformó las necesidades económicas y sociales del país.

El anuncio se produce mientras continúan las labores de asistencia humanitaria y recuperación en las regiones afectadas por el sismo. De acuerdo con el informe oficial del Gobierno, el desastre dejó 331 personas fallecidas y 152 desaparecidas, afectando a 496 municipios de 16 departamentos.