Granko Arteaga, militar señalado como uno de los máximos torturadores de la dictadura madurista, estaría planeando salir de Venezuela

El militar chavista Alexander Granko Arteaga, señalado como uno de los máximos torturadores de la dictadura madurista, estaría buscando salir de Venezuela.

VEA TAMBIÉN El drástico cambio de look de Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela o

Según el reporte difundido por el medio de comunicación EVTV Miami, Granko Arteaga, uno de los principales actores represivos de la DGCIM, buscaría negociar su baja de la institución y salir de Venezuela para conseguir un cargo en una embajada o consulado, presuntamente en Uruguay u otra nación del Caribe.

Cabe decir que este integrante de la dictadura ha sido acusado por víctimas y organizaciones de derechos humanos como uno de los principales responsables de actos de tortura durante el régimen de Maduro.

VEA TAMBIÉN “Lo más difícil va a ser deshacerse de Diosdado Cabello y Granko Arteaga”: Tamara Suju sobre los cambios en el gabinete del régimen venezolano o

Arteaga, en ese sentido, es señalado de ordenar, supervisar y participar directamente en torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Es conocido bajo tres alias, "El Carnicero de Maduro", "El Barba" o "El Torturador", y se le vincula al asesinato del inspector del CICPC Óscar Pérez, entre otros opositores.

VEA TAMBIÉN Granko Arteaga, militar venezolano considerado el máximo torturador del régimen, cierra sus redes sociales tras la captura de Maduro o

Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.