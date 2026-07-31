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Nuevas imágenes de la potente avalancha migratoria de marroquíes a España: plantean duras medidas

julio 31, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Se trata de una movilización masiva que ya está empezando a convertirse en una emergencia de seguridad para la frontera sur de Europa.

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