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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció cambios en la Policía de Santa Marta tras fuga de 41 detenidos: “Pido tranquilidad, no se trata de delincuentes de alta peligrosidad”

octubre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella (AFP)
A través de X, el mandatario informó que el coronel Yeison López será llamado a calificar servicios.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció cambios en la comandancia de la Policía en Santa Marta, tras la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección y los cuestionamientos por el manejo de los hechos que afectaron la movilidad en la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.

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A través de X, el mandatario informó que el coronel Yeison López será llamado a calificar servicios. Según explicó, la decisión obedece a su responsabilidad en la fuga, a la falta de información oportuna sobre lo ocurrido y a las medidas adoptadas frente al bloqueo vial registrado el día anterior.

Asimismo, De la Espriella indicó que el coronel Urriago, segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia, mientras que el coronel Jimmy Belalcázar llegará esta semana para asumir como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Cabe resaltar que, frente a la fuga, el presidente pidió tranquilidad a la ciudadanía y aseguró que, de acuerdo con la información que tiene el Gobierno, no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. También afirmó que las autoridades están desplegando sus capacidades para ubicarlos y recapturarlos.

Pido tranquilidad a la comunidad: no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos”, aseveró.


El mandatario sostuvo que su Gobierno no aceptará falta de determinación en la Fuerza Pública frente al crimen ni ante los hechos que alteren el orden público.

En el mismo sentido, tras verificar la identidad de las 41 personas fugadas, De la Espriella señaló a dos detenidos cuya recaptura, según indicó, debe ser prioritaria.

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Uno de ellos es alias “Mongolo”, señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El presidente aseguró que fue capturado la semana pasada por el Ejército y el Gaula en Guachaca, cuando portaba un arma de fuego.

El segundo es alias “Guajiro” o “Johan”, a quien el mandatario señaló de asesinar a un policía el 31 de octubre de 2025 en Ciénaga, durante un hecho relacionado con el robo de dinero.

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