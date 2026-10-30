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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Guerra entre Rusia y Ucrania

Se agrava el conflicto entre Rusia y Ucrania: Gobernador ruso lanza graves señalamientos sobre Ucrania y comienza evacuación de Oleshky

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
ataque con drones rusos contra un andén de la estación de tren de Dnipro-Foto EFE
ataque con drones rusos contra un andén de la estación de tren de Dnipro-Foto EFE
Las autoridades locales denunciaron un ataque deliberado con dispositivos bélicos en áreas escolares e instalaciones sociales, enmarcado en una nueva jornada de ofensivas aéreas.

El gobernador de la región rusa de Briansk, Yegor Kovalchuk, aseguró que Ucrania esparció una gran cantidad de artefactos explosivos mediante el uso de drones en las inmediaciones de tres escuelas y 17 guarderías situadas en el distrito de Bezhitski.

Según las autoridades locales a través de canales oficiales de mensajería, varias arterias viales de la región debieron ser supuestamente clausuradas de manera preventiva mientras los equipos especializados en ingeniería militar ejecutan labores de rastreo y desminado en la zona.

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“El enemigo lanzó un ataque deliberado con drones contra instalaciones sociales en el distrito de Bezhitski. Fue lanzada una gran cantidad de artefactos explosivos contra tres escuelas y 17 guarderías”, aseveró el mandatario regional.

Kovalchuk informó que varias calles permanecen cerradas mientras los servicios de emergencia desarrollan las labores de desactivación, por lo cual reiteró el llamado a la población local para permanecer en sus hogares.

Simultáneamente, los problemas operativos afectaron a los aeropuertos de Moscú ante las alertas por incursiones de drones ucranianos, según informó la agencia federal de transporte aéreo ruso, Rosaviatsia, con demoras significativas en decenas de vuelos de salida y entrada.

En paralelo, la evacuación de los residentes atrapados en Oleshky, una ciudad ucraniana fronteriza devastada y ocupada por Rusia, comenzó el viernes como parte de un alto el fuego negociado por Estados Unidos.

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Tras ser capturada por Rusia en 2022, los habitantes de la ciudad sufrieron escasez de alimentos, agua y medicinas durante meses, y algunos se vieron obligados a cazar y comer palomas.

Funcionarios de Moscú y Kiev llegaron a Oleshky el viernes para supervisar la operación.

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