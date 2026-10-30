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Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos entra en la recta final para las elecciones de mitad de mandato que son vistas como un referendo al presidente Donald Trump. El martes 3 de noviembre su partido, el republicano se juega el control del congreso durante los dos últimos años que le quedan en la Casa Blanca, lo que es clave para definir su gobernabilidad, su agenda, su legado. Aunque su nombre ni su cara están en las papeletas, el resultado influye en su capacidad para tomar decisiones, negociar presupuestos y son la encuesta real de como evalúan los americanos su gestión.

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