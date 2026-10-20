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Martes, 20 de octubre de 2026
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María Corina Machado

"Venezuela va a ser libre. Que el mundo entero lo vea": María Corina Machado lanza contundente llamado a los venezolanos para salir a las calles

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado
María Corina Machado
Machado, que ha intentado regresar a su país en diversas ocasiones, se ha mostrado lista para hacer parte de un proceso de transición real.

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció una movilización nacional para el próximo jueves 22 de octubre a las 4:00 de la tarde.

El partido Vente Venezuela convocó a la jornada de movilización pacífica el jueves para exigir el regreso de Machado, la publicación de un cronograma electoral que contemple las presidenciales de 2027 y la liberación de todos los presos políticos.

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Este llamado ocurre en medio de la extrema necesidad del pueblo venezolano por unas elecciones libres y justas y rodeado por un descarado silencio por parte de la dictadura de Delcy Rodríguez.

Machado, que ha intentado regresar a su país en diversas ocasiones, se ha mostrado lista para hacer parte de un proceso de transición real.

"¿Te dicen que “esto es lo que hay”…? Pues sí, ESTO es lo que hay: Una nación UNIDA, ORGANIZADA y DECIDIDA A SER LIBRE", dijo en una publicación acompañada de un video en redes sociales.

En la grabación, Machado señaló: "los venezolanos sabemos lo que nos ha costado llegar hasta aquí, lo que hemos perdido, lo que hemos aprendido, pero sobre todo lo que estamos decididos a hacer para llegar hasta el final, para tener una Venezuela libre a la que puedan regresar nuestros hijos y vivir con dignidad".

Y agregó: "Miren dónde estamos, pero piensa todas las veces que nos dijeron esto es lo que hay, cálatela. Hubiéramos podido hacer las primarias, habríamos logrado la victoria del 28 de julio, Maduro estaría enfrentando la justicia, estaríamos nuevamente hoy en las calles".

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"Por eso, cuando te digan esto es lo que hay, nosotros contestamos sí, esto es lo que hay. Un pueblo decidido a ser libre y que regresa a decirlo frente al mundo este jueves 22 de octubre a tres años de la primaria", agregó la líder democrática.

Asimismo, invitó a todos los venezolanos a marchar pacíficamente: "Ve con tus hijos, lleva tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende de cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre. Que el mundo entero lo vea, esto es lo que hay".

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