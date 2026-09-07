Impactantes imágenes del nuevo golpe de Estados Unidos a los grupos criminales en el Pacífico

Un nuevo golpe de Estados Unidos a ‘Los Choneros’ en el Pacífico. La organización criminal ecuatoriana recibe un duro golpe a su estructura logística marítima luego que el Comando Sur interceptara y hundiera una estación flotante de reabastecimiento. Las imágenes muestran cuando los militares de Estados Unidos llegan a la embarcación, la abordan, registran el barco y ponen bajo custodia a los ocupantes. Con la gente fuera de la embarcación, esta fue destruida.