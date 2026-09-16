EE. UU. mantiene descertificación de Colombia, pero hay "voto de confianza en Abelardo de la Espriella"

Carlos Medina, exviceministro de Justicia de Colombia, analizó en NTN24 la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación contra las drogas a Colombia. Según el consultor en justicia y política criminal, esta decisión representa "simplemente un termómetro político y no es un veredicto técnico". Además, señaló que existe "un voto de confianza en el gobierno de Abelardo de la Espriella y un cambio total de postura del gobierno de Estados Unidos con el nuevo gobierno colombiano".