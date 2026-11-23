El presidente Abelardo de la Espriella divulgó imágenes del procedimiento de expulsión de 80 ciudadanos venezolanos que fueron trasladados hasta la frontera y entregados a la Guardia Nacional venezolana. En los videos compartidos por el mandatario se observa a los extranjeros esposados y custodiados por funcionarios durante el operativo.

La operación se llevó a cabo en Pasto e Ipiales, en el departamento de Nariño, y dejó un balance de 83 ciudadanos extranjeros expulsados del territorio colombiano. De ese total, 80 eran de nacionalidad venezolana y tres ecuatorianos, quienes fueron trasladados hacia sus respectivos países.

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En las imágenes difundidas se observa parte del procedimiento de traslado de los ciudadanos venezolanos y su llegada al puente internacional Atanasio Girardot, en Norte de Santander. Allí, según el material audiovisual publicado, los extranjeros fueron puestos a disposición de la Guardia Nacional venezolana, concretando su entrega a las autoridades del vecino país.

Según la información compartida por De la Espriella, los 83 extranjeros acumulaban 3.932 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

"En Pasto e Ipiales expulsamos a 83 ciudadanos extranjeros, quienes acumulaban 3.932 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801", aseveró el presidente.

Asimismo, el presidente indicó que entre los expulsados también se encontraban tres ciudadanos ecuatorianos que registraban 153 medidas correctivas. Uno de ellos había sido capturado en dos oportunidades por tráfico de estupefacientes. Estos últimos fueron entregados a las autoridades de Ecuador en el paso fronterizo correspondiente.

"Entre los expulsados se encuentran tres ecuatorianos que registraban 153 medidas correctivas, uno de ellos capturado en dos ocasiones por tráfico de estupefacientes, y 80 venezolanos trasladados hasta la frontera en Norte de Santander", indicó el mandatario.

El procedimiento contó con la participación de Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y las autoridades locales, como parte de las acciones de control migratorio adelantadas en el departamento de Nariño.

Tras divulgar los resultados del operativo, el mandatario reiteró su postura frente a los extranjeros que incurran en comportamientos contrarios a la ley en Colombia y aseguró que su administración no permitirá que el territorio nacional sea utilizado para delinquir.

"¡A Colombia se viene a respetar la ley, no a delinquir!", escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Asimismo, sostuvo que sus instrucciones contemplan aplicar "todo el peso de la ley" contra quienes atenten contra la seguridad, la tranquilidad y la soberanía nacional. Finalmente, cerró su publicación con las expresiones "¡Firme por la Patria!" y "¡Viva Cristo Rey!".