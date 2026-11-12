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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Caracas

Adulto mayor falleció dentro de un autobús en la Avenida Francisco de Miranda en Caracas

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Adulto mayor falleció dentro de un autobús en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Adulto mayor falleció dentro de un autobús en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
La emergencia generó la movilización de los organismos de seguridad.

La mañana de este jueves 12 de noviembre, un adulto mayor identificado como Edgar Ozuna falleció mientras se desplazaba en una unidad de transporte público.

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La situación ocurrió en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la estación del Metro La California, en el municipio Sucre del estado Miranda (Venezuela).

Según reportes, el hecho se registró alrededor de las 10:05 a. m., cuando el hombre de 60 años viajaba en un autobús que transitaba en sentido oeste.

De acuerdo con versiones extraoficiales, Ozuna habría sufrido un infarto mientras se encontraba dentro de la unidad.

La emergencia generó la movilización de los organismos de seguridad.

Agentes de la Policía Municipal de Sucre (Polisucre) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al lugar.

Los funcionarios realizaron el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue de Bello Monte.

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