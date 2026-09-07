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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Acuerdo petrolero
Programa: La Tarde

Experto sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela: “Es un mal anuncio, no cumple ninguna de las expectativas”

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
David Morán, analista energético e ingeniero industrial, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando acerca del acuerdo petrolero que firmaron la administración de Donald Trump con el régimen de Delcy Rodríguez, que ha generado preocupación entre la población por la falta de claridad con el proyecto. “Es un mal anuncio, si me pides calificarlo de 1 a 10 le daría 3 porque soy muy generoso. Es un anuncio que no cumple ninguna de las expectativas ni del mercado ni de los inversionistas”, aseveró el experto.

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