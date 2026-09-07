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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Miami
Programa: La Mañana

Las impactantes imágenes que ha dejado la emergencia en el aeropuerto de Miami: avanza investigación

septiembre 7, 2026
Por: Miguel Pedreros
Según los informes "el avión se salió de la pista y entonces impactó a varios vehículos estacionados".

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