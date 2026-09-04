Doble volcamiento provoca obstrucción en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Venezuela

Este viernes 4 de septiembre, un doble volquete provocó la obstrucción de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho.

Según informó el grupo de paramédicos 'Ángeles de la Autopista', fueron dos los accidentes registrados.

De acuerdo con las imágenes difundidas, una gandola quedó volcada en las inmediaciones de la vía, mientras que otro vehículo terminó volcado dentro del túnel de Turumo.

Además, se observa a los socorristas atendiendo a una persona y realizando labores para retirar ramas de árboles que obstaculizaban la carretera.

De manera preliminar, medios independientes en redes sociales aseguran que hay lesionados.

Los volcamientos de vehículos son una de las modalidades de siniestros viales más recurrentes y peligrosas en las carreteras de Venezuela.

A diferencia de los choques simples, los volcamientos en las autopistas y vías extraurbanas venezolanas ocurren principalmente por una combinación de tres factores: exceso de velocidad, fallas mecánicas e impericia, y mal estado de la vialidad.

La Autopista Gran Mariscal de Ayacucho queda en Venezuela y comunica a la ciudad de Caracas con la región nororiental del país, pasando por los estados Miranda, Anzoátegui y Sucre.