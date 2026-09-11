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Ministerio de Transporte

Ministerio de Transporte responde por cobro adicional en los peajes: "Ningún operador de peajes electrónicos está autorizado a cobrarle de más"

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (peaje) - Canva
Foto de referencia (peaje) - Canva
El Ministerio de Transporte respondió un derecho de petición y señaló que no ha autorizado a ningún intermediador del sistema de peajes electrónicos a cobrar a los usuarios valores adicionales a la tarifa del peaje.

El caso de Flypass tomó un nuevo rumbo luego de que el Ministerio de Transporte respondiera un derecho de petición relacionado con el cobro adicional que, según una denuncia presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se estaría aplicando a los usuarios por cada paso en determinados peajes.

La respuesta de la cartera fue puntual: no ha autorizado a ningún intermediador del sistema de interoperabilidad de peajes con recaudo electrónico vehicular a cobrar a los usuarios sumas adicionales a la tarifa del peaje.

El pronunciamiento fue incorporado al expediente que adelanta la SIC contra F2X S.A.S., empresa propietaria de la plataforma Flypass, por el cobro que, de acuerdo con la denuncia, ronda los $220 por cada transacción, adicionales al valor correspondiente al peaje.

La discusión tiene como punto central determinar si ese cobro cuenta con respaldo dentro de la regulación que rige el sistema de peajes electrónicos en Colombia. En ese sentido, la Resolución 20213040035125 de 2021 del Ministerio de Transporte establece, entre las cláusulas que no pueden incorporarse en los contratos, aquellas que permitan “establecer cobros al usuario por la prestación de los servicios del Sistema IP/REV, adicionales al pago de la tarifa del peaje”.

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El Ministerio también ha señalado que los intermediadores cumplen funciones como vincular a los usuarios, administrar los dispositivos TAG y gestionar ante los operadores el pago de la tarifa correspondiente al uso de la infraestructura vial. Actualmente, F2X S.A.S. figura como uno de los intermediadores habilitados dentro de Colpass.

Cabe resaltar que el pronunciamiento resulta relevante porque la controversia no se limita a establecer si el usuario conocía previamente la existencia del cobro. El interrogante planteado al Ministerio fue si existía una autorización para que un intermediador pudiera cobrar por encima de la tarifa establecida para el peaje.

Para los denunciantes, la respuesta de la cartera deja planteado un punto central dentro de la investigación: la información previa al usuario sobre un cobro no necesariamente significa que dicho cobro esté autorizado por la regulación del sistema.

La denuncia sostiene que el valor adicional se aplica bajo la modalidad denominada “Pasa y Paga” y que el monto señalado sería de aproximadamente $220 por transacción. Este aspecto será materia de análisis dentro de la actuación que adelanta la SIC y no constituye, por sí mismo, una decisión definitiva sobre la responsabilidad de F2X S.A.S.

Además, la propia regulación contempla que la remuneración de los intermediadores por los servicios prestados dentro del sistema se maneja en la relación entre estos y los operadores de los peajes. De hecho, contratos publicados dentro del sistema Colpass contemplan comisiones entre el operador y el intermediador por los servicios de recaudo electrónico.

Flypass ya había sido sancionada por la SIC

Este nuevo proceso ocurre después de una sanción que la SIC impuso a F2X S.A.S. en abril de 2025. En esa oportunidad, la entidad aplicó una multa de $745.057.792 tras analizar más de 8.000 peticiones, quejas y reclamos relacionados con el servicio.

La investigación de entonces encontró, entre otras irregularidades, cobros realizados pese a que algunos usuarios no habían pasado por el respectivo peaje, dobles débitos, problemas con la entrega y activación de los TAG y fallas en las transacciones y en la plataforma.

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Sin embargo, se trata de hechos diferentes a los que actualmente analiza la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC. Por eso, la sanción de 2025 no significa que exista ya una decisión sobre el supuesto cobro adicional de $220 que ahora está bajo investigación.

El caso, por tanto, queda ahora en manos del organismo de protección al consumidor, que deberá establecer si la práctica denunciada se ajusta a la normativa vigente y cuáles serían las consecuencias, en caso de determinarse una infracción.

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