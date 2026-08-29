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Sábado, 29 de agosto de 2026
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Colombia

Abelardo de la Espriella pone fin a la ‘Paz Total’ de Petro y cierra mesas de diálogo con tres grupos armados de Colombia

agosto 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella | Foto EFE
Abelardo de la Espriella | Foto EFE
Este sábado fueron conocidas las nueve resoluciones mediante las cuales se ordena cerrar las mesas de negociación con las disidencias de alias Calarcá, los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

El presidente Abelardo De La Espriella puso oficialmente punto final a los procesos de diálogo de la denominada ‘paz total’ impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro.

Este sábado fueron conocidas las nueve resoluciones mediante las cuales se ordena cerrar las mesas de negociación con las disidencias de alias Calarcá, los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

En total, fueron expedidos tres actos administrativos por cada proceso. Los documentos señalan que la decisión definitiva sobre la continuidad de las negociaciones de paz corresponde al jefe de Estado. Además, cada resolución hace un balance de lo ocurrido durante las conversaciones y expone los incumplimientos que, según el Gobierno, justifican su terminación.

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En el caso de las estructuras bajo el mando de ‘Calarcá’, la Resolución 342 de 2026 sostiene que, pese a la instalación de la mesa de diálogo, diferentes hechos llevaron al Ejecutivo a determinar que se habían incumplido compromisos previamente establecidos. A juicio del Gobierno, estas circunstancias impidieron comprobar una verdadera disposición hacia la paz y la reincorporación de los integrantes del grupo armado a la vida civil.

De esta manera, el Ejecutivo resolvió dar por terminado el espacio de negociación con los representantes autorizados del Gobierno y los integrantes del denominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF-FARC EP, al considerar que existe una falta de voluntad de paz.

La decisión también contempla retirar el reconocimiento como representantes de la organización armada a Adolfo Ballesteros Fernández, Oscar Ojeda, Robinson de Jesús de González, Alexander Díaz Mendoza, Diana Carolina Rey Rodríguez, Farby Edison Parra Parra, Javier Alfonso Veloza García, Carlos Eduardo García Téllez, Willinton Henao Gutiérrez y Elkin Damián Quintero Duran.

Del lado del Gobierno, igualmente fue revocado el reconocimiento de Gloria Quiceno como jefa negociadora, así como el de los demás integrantes de la delegación estatal. Entre ellos figuraban Fabio Valencia Cossio, Luz Dari Landázury Segura, Carlos Murgas Dávila, Pedro José Arenas García, Yesid Arteta Dávila, Feliciano Valencia Medina, Osear Gerardo Salazar Muñoz, coronel (r) Genny Calvo Olmos, coronel (r) Luis Novoa y Emiro del Carmen Ropero Suárez.

Con el cierre de esta mesa también se retiró el reconocimiento a los integrantes del grupo que habían sido acreditados como voceros, así como a los funcionarios designados por el Gobierno para participar en las negociaciones.

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