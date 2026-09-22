Abelardo De la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta tras amenazas de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la captura de cinco personas señaladas como presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, tras una serie de amenazas e intimidaciones contra comerciantes, transportadores y ciudadanos en Santa Marta y Riohacha.

Las detenciones se realizaron como parte de una operación de refuerzo de seguridad ordenada directamente desde la presidencia.

De la Espriella informó mediante su cuenta en la red social X que se capturaron "tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha".

Posteriormente, como respuesta a la escalada de violencia en Santa Marta, De la Espriella anunció la militarización de la capital del departamento de Magdalena.

"¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado! Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta", declaró De La Espriella en su comunicado.

Asimismo, el presidente colombiano anunció que viajará personalmente a Santa Marta para liderar las acciones gubernamentales.

"Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales", señaló.

La instrucción dada a la Fuerza Pública es "contundente", según De la Espriella: "blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley".

El mandatario enfatizó que "ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco".

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han generado preocupación en la región Caribe colombiana por sus actividades de intimidación y extorsión contra la población civil y el sector comercial.

La situación ha provocado afectaciones en la actividad económica de ambas ciudades.

Esto ocurre 24 horas después de que se anunciara la baja del narcoterrorista alias "Cholo", segundo cabecilla y financiero de esta estructura criminal.

La operación dejó como resultado siete integrantes dados de baja y tres capturados.

La incautación preliminar incluye 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra.

Cabe recordar que días atrás que Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Bendito Menor", cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y conocido como narcoinfluencer, fue abatido en un operativo de precisión de la Dijín y la Policía con apoyo de inteligencia de Estados Unidos en Riohacha, La Guajira.

"Bendito Menor" cayó dentro de una lujosa mansión en Riohacha luego de que agencias internacionales rastrearan su ubicación al encender su teléfono celular. En el lugar también murieron su pareja sentimental y dos de sus escoltas.