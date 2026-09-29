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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella respaldó la revocatoria de visas impuestas por EE. UU. a Euclides Torres y Martha Peralta: “La lucha apenas empieza”

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Abelardo de la Espriella-Foto: Ilustración Canva
Presidente Abelardo de la Espriella-Foto: Ilustración Canva
El Departamento de Estado canceló los permisos de ingreso a su territorio al empresario y a la congresista extendiendo la medida a sus núcleos familiares.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, expresó este lunes su respaldo irrestricto a la determinación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de revocar de manera inmediata las visas de ingreso a ese país al empresario Euclides Torres y a la senadora Martha Peralta, así como a sus familiares directos.

El mandatario colombiano catalogó la medida como un avance sustancial dentro de la cooperación bilateral para cerrarle el paso a la impunidad y sancionar a los involucrados en redes de corrupción administrativa.

La sanción fue comunicada por el portavoz de la diplomacia norteamericana, Thomas Piggot, quien precisó que la restricción se aplica en concordancia con los principios de la iniciativa multilateral Escudo de las Américas, coalición de la que hacen parte Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.

Las restricciones administrativas recaen sobre Torres por las investigaciones sobre el presunto financiamiento no declarado de campañas políticas, y sobre la senadora Peralta por los procesos penales que afronta ante la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias y direccionamiento de contratos en la Guajira a través de la UNGRD.

“La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos. Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias mientras las sociedades que desfalcaron sufren privaciones. La lucha apenas empieza; pronto se ampliará en decisiones administrativas y la lista de la OFAC”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella.

La alianza estratégica, que cuenta con un centro operativo regional en coordinación con agencias como el FBI, la DEA y HSI, contemplan el intercambio de inteligencia, el combate transnacional a estructuras criminales y la aplicación de sanciones restrictivas a personas señaladas en expedientes de malversación de fondos públicos.

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Con este pronunciamiento, el Gobierno Nacional reafirmó la alineación de la política exterior colombiana con las directrices de la administración del presidente Trump, las autoridades colombianas señalaron que mantendrán el intercambio de información con Washington para facilitar nuevas medidas administrativas y judiciales contra figuras públicas vinculadas a litigios por corrupción estatal.

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