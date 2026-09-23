En la mira de las autoridades colombianas: los 4 cabecillas por los que va el gobierno de De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que están en la mira de las autoridades colombianas alias ‘Pinocho’, alias ‘Patilizo’, alias ‘Flash’ y alias ‘Jacob’, cuatro cabecillas de la autodenominada banda Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que tienen azotada a Santa Marta. “Como presidente de la República les garantizo su seguridad, con la presencia del ejército y tengan la certeza que vamos a dar dentro de poco con los causantes de toda esta estrategia del terror. Voy por ustedes, los vamos a cazar como las ratas que son”, aseguró el mandatario.