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Abelardo de la Espriella
Programa: El Informativo

En la mira de las autoridades colombianas: los 4 cabecillas por los que va el gobierno de De la Espriella

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que están en la mira de las autoridades colombianas alias ‘Pinocho’, alias ‘Patilizo’, alias ‘Flash’ y alias ‘Jacob’, cuatro cabecillas de la autodenominada banda Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que tienen azotada a Santa Marta. “Como presidente de la República les garantizo su seguridad, con la presencia del ejército y tengan la certeza que vamos a dar dentro de poco con los causantes de toda esta estrategia del terror. Voy por ustedes, los vamos a cazar como las ratas que son”, aseguró el mandatario.

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