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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella va a liderar operativo de seguridad durante las protestas del 14 de octubre

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE.
El presidente de Colombia va a coordinar el seguimiento a las movilizaciones nacionales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezará el Puesto de Mando Unificado (PMU) en las protestas convocadas para este miércoles 14 de octubre en varias ciudades del país, una jornada en la que sectores sindicales y políticos marcharán en contra de las decisiones de su administración.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que las autoridades instalarán este mecanismo para ver las movilizaciones, coordinar la respuesta institucional y atender posibles alteraciones del orden público. El Gobierno indicó que va a buscar que se garantice el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que no dejará hacer bloqueos que afecten servicios esenciales.

La jornada de igual forma marcará la primera gran movilización nacional contra la administración de De la Espriella y tendrá la participación anunciada del expresidente Gustavo Petro, quien se posicionó como una de las principales figuras políticas contrarias al nuevo Gobierno.

Las protestas van a ser además el primer escenario de aplicación del decreto impulsado por el Ejecutivo para regular la protesta social. Entre las disposiciones que se mencionaron por las autoridades figura que la Policía mantenga una distancia mínima de cuatro metros frente a los manifestantes y que el diálogo pueda seguir mientras la Fuerza Pública interviene a posibles disturbios.

De la Espriella sostuvo que garantizará las manifestaciones pacíficas, pero cuestionó los bloqueos de vías y las afectaciones a la movilidad. Por su parte, Lara afirmó que las autoridades coordinarán las medidas con los organizadores y las administraciones locales.

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Las movilizaciones fueron convocadas por Fecode, organizaciones sindicales y otros sectores críticos del Gobierno. Entre los motivos que se anunciaron se encuentran reclamos que tienen relación con la educación pública, la atención en salud, las prestaciones laborales y las decisiones económicas de la administración. Igualmente se prevé la participación de ciudadanos que exigen respuestas por los daños ocasionados por el terremoto registrado en agosto.

Las concentraciones están previstas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Las autoridades van a mantener el monitoreo en la jornada para gestionar la movilidad y atender cualquier emergencia.

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