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Nueva York

Nueva York denuncia la retención del 40 % de sus recursos antiterroristas y culpa a Trump

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Unidad contra el terrorismo de la Policía de Nueva York-Foto: EFE
Unidad contra el terrorismo de la Policía de Nueva York-Foto: EFE
La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani acusaron al Gobierno federal de retener 87 millones de dólares.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad homónima, Zohran Mamdani, acusaron formalmente al presidente Donald Trump de retener el 40% de la financiación federal destinada a la lucha contra el terrorismo y la prevención de eventuales ataques en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades neoyorquinas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene bloqueada una partida de 87 millones de dólares comprometida desde el año anterior, en víspera de la conmemoración del 25° aniversario de los atentados del 11-S en 2001.

“Donald Trump está reteniendo fondos destinados a mantener a los neoyorquinos a salvo de otro ataque terrorista. Prometió restaurar el presupuesto y ha sido otra promesa rota; está traicionando a cada familia que perdió a alguien el 11 de septiembre”, aseveró la gobernadora Hochul.

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Los dirigentes locales puntualizan el impacto operativo que genera el congelamiento de estos recursos estatales, los fondos exigidos financian de manera directa la operatividad de 12 escuadrones de desactivación de explosivos en el estado y la adquisición de tecnología para la detección de amenazas radiológicas.

La retención presupuestal compromete las plataformas de comunicación interna del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) en eventuales escenarios de catástrofe.

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Las autoridades estatales contrapusieron el discurso de seguridad de la Casa Blanca con las prioridades de gasto federal, señalando que los recursos han sido desviados hacia operativos migratorios en lugar del fortalecimiento antiterrorista.

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