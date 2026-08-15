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Foro Penal

Foro Penal publica nombres de 25 presos políticos que fueron excarcelados en Venezuela y confirma que han sido más de 60: hay un colombiano en lista

agosto 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Logo de la ONG venezolana Foro Penal - EFE
Logo de la ONG venezolana Foro Penal - EFE
Los venezolanos exigen la liberación total, sin condiciones ni excepciones, de todos los detenidos arbitrariamente por motivos políticos en el país.

Foro Penal, la organización no gubernamental de derechos humanos en Venezuela, publicó un listado que incluye los nombres de 25 presos políticos que fueron excarcelados el viernes.

Asimismo, confirmaron en su sitio web oficial "al menos 64 excarcelaciones de presos políticos de distintas cárceles de Venezuela" luego de una jornada marcada por la esperanza y la incertidumbre de muchos familiares.

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Esa entidad, cabe resaltar, había publicado también algunas imágenes de varias excarcelaciones que transcurrieron durante la tarde del mismo viernes, en las que se pudieron apreciar varios emotivos encuentros.

Cabe resaltar que las excarcelaciones del viernes en Venezuela se dieron después de que terminara la primera ronda de negociaciones entre el régimen, a cargo de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, y la Asamblea legítima de 2015, liderada por la exdiputada Dinorah Figuera.

Miguel Ángel Pérez Pirela, ministro de Comunicaciones del régimen de Venezuela, confirmó que serán en total 131 excarcelaciones de presos políticos en varios centros carcelarios del país.

Aunque salieron de los centros de tortura de la dictadura, Pérez Pirela aseguró por medio de un comunicado que a los presos políticos se les otorgaron "medidas alternativas" a la privación de la libertad.

Algo que llamó la atención en el mensaje es que por ninguna parte se habló de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni del desarrollo de un cronograma electoral en Venezuela, dos factores que las manifestaciones también exigían.

Ante esto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció en sus redes sociales para celebrar la decisión como "un paso crucial" para la reconciliación de Venezuela.

"La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación. Desde el 3 de enero, se han liberado 1.046 venezolanos", señaló.

Rubio agregó que el Gobierno de Donald Trump está al frente de la situación para continuar en el proceso de transición política, mientras avanza el "proceso de tres fases" que él mismo anunció justo después de la captura de Nicolás Maduro.

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"Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas", precisó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, un férreo crítico de las dictaduras de la región.

Este es el listado de 25 presos políticos que fueron excarcelados en Venezuela publicado por Foro Penal:

  1. Juan Camilo Vargas Picón (Nacionalidad Colombiana)
  2. Fredy Alberto Mogollon Rojas
  3. Juan Carlos Macualo Orozco
  4. Jose Gregorio Trejo Figueredo
  5. Jose Felix Carrizales Sayago
  6. Randolph Lestes Rivas Depablos
  7. Yohanny David Lopez Pernia
  8. Daesger Germán Hernández Alvarenga
  9. Jesus David Rojas Lopez
  10. Cesar David Mayora Guacare
  11. Luis Eduardo Lira Cupare
  12. Deivis Miguel Malave Ruíz
  13. Marcos De Jesús Fuentes González
  14. José Miguel Yeguez
  15. Alexis Rafael Jiménez Jiménez
  16. Sixto José Salamanca Jiménez
  17. Ricardo Jose Marcano
  18. Yohnser Jesús Noguera Lugo
  19. Edgar Alexander Bracho Rodríguez
  20. Cruz José Pérez Lugo
  21. Nicolas Alejandro Rodríguez Ríos
  22. Carlos Alfredo Aguilar Vasquez
  23. Royer Avelino Zambrano Montes
  24. Willian Ramón Paredes Perozo
  25. Ronald Emilio Marrero Lozano

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