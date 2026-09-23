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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Zulia

Una "tragavenados" fue encontrada en medio de las inundaciones en San Francisco, estado Zulia

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Boa constrictor fue encontrada en medio de inundaciones en San Francisco (Zulia, Venezuela) - Fotos: X
Boa constrictor fue encontrada en medio de inundaciones en San Francisco (Zulia, Venezuela) - Fotos: X
La serpiente fue entregada a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a organismos encargados de la protección de la fauna.

Vecinos del sector Negro Primero, en el municipio San Francisco del estado Zulia, encontraron una serpiente de gran tamaño que apareció en las calles de la comunidad.

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Esto, luego de las fuertes lluvias registradas el pasado fin de semana, específicamente el domingo 20 de septiembre.

La serpiente, identificada como una boa constrictor, conocida popularmente en Venezuela como “tragavenados”, fue vista mientras se desplazaba por las calles que quedaron anegadas debido a las precipitaciones.

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Ante la presencia de dicho animal, un grupo de jóvenes intervino para capturarlo de manera segura y evitar posibles incidentes con las personas que transitaban por el lugar.

Posteriormente, la serpiente fue entregada a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a organismos encargados de la protección de la fauna.

Hasta el momento, las intensas lluvias registradas en Maracaibo y el municipio San Francisco (estado Zulia) causaron severas inundaciones.

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Las precipitaciones han provocado el colapso de los sistemas de drenaje debido al desbordamiento de cañadas y la acumulación de basura.

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