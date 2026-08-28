Autoridades investigan caso de maltrato a oso melero en Anzoátegui, Venezuela

El Ministerio para el Ecosocialismo del régimen venezolano inició una investigación para identificar y detener a un grupo de motorizados responsables de acosar y maltratar a un oso melero.

VEA TAMBIÉN Autoridades peruanas decomisan 390 ranas en peligro de extinción usadas como "afrodisíaco" o

VEA TAMBIÉN Graban a funcionaria de la Policía de Carabobo agrediendo a una anciana durante un "procedimiento" o

La situación se registró recientemente en la avenida Costanera de Barcelona, estado Anzoátegui (Venezuela).

El hecho, que se hizo viral en redes sociales, despertó una profunda indignación ciudadana.

En Venezuela, las sanciones por maltrato animal varían considerablemente según si el animal es doméstico o si se trata de fauna silvestre y protegida, como el caso de un oso melero (Tamandua tetradactyla).

A raíz de las directrices e investigaciones impulsadas por el Ministerio Público, el asedio, captura o daño a estos ejemplares conlleva severas repercusiones penales.

VEA TAMBIÉN Alcalde peruano será procesado por arrastrar un cóndor andino durante celebraciones de fiestas patrias o

El Ministerio Público aplica imputaciones severas y privación de libertad ante tratos crueles:

Penas de prisión de 2 a 5 años por ocasionar golpes, heridas, tortura o privación de condiciones básicas (luz, sombra, agua, alimentos o espacio para moverse).

En cuanto a las multas económicas, las sanciones oscilan entre las 1.000 y 2.000 unidades tributarias.