Venezuela suma presos políticos: denuncian desaparición forzosa de Óscar Morales

El régimen de Venezuela suma nuevas detenciones arbitrarias; denuncian el secuestro del activista social Óscar Morales López, activista de 56 años que participó en una manifestación pacífica de familiares de presos políticos frente al Palacio de Miraflores en Caracas. Hasta el momento se desconoce su paradero, lo que ha generado exigencias al régimen venezolano para que garantice su integridad física.