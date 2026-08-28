Así avanza la renovación del estadio Metropolitano de Barranquilla que es sede de la Selección Colombia: "Va a estar en boca del mundo"

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla avanza en su transformación para consolidarse como un escenario deportivo de clase mundial, con la mirada puesta en la final de la Copa Sudamericana y otros grandes eventos internacionales como las Eliminatorias Sudamericanas.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, recorrió este jueves las obras de remodelación junto al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; la ministra de Deportes, Juliana Gutiérrez Zuluaga; el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y el presidente de la Dimayor, Carlos Zuluaga Pérez.

Durante la visita, Domínguez expresó su confianza en el proyecto y destacó el liderazgo del mandatario local. "Yo conozco este estadio desde mi infancia y creí en él —el alcalde Char— por el ímpetu, porque cuando presentó el proyecto al Consejo lo hizo con mucha energía y uno dice: es cierto, va a hacerlo", manifestó el dirigente.

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El presidente de la Conmebol afirmó que el renovado Metropolitano puede convertirse en un referente mundial. "Qué orgullo para mí, para Barranquilla, Colombia y para Sudamérica encontrar un estadio que sea un ejemplo, no para nuestro continente sino para el mundo, y eso solamente lo hace gente que cree en grande", señaló.

Sobre el impacto de las obras, Domínguez anticipó: "El estadio y toda Colombia van a estar en boca del mundo. Este es un primer paso y estarán a la altura de cualquier evento que se pueda hacer". Además, consideró que por el liderazgo de Char, "no será ninguna sorpresa que sea esta la mejor versión de una Copa Sudamericana".

El alcalde Alejandro Char informó que actualmente más de 1.200 obreros trabajan dentro del estadio, mientras otros 100 desarrollan labores en el exterior, tras siete meses de intervención. "Estamos llenando de orgullo esta ciudad que ha visto tantos títulos aquí, ha visto tantas veces clasificar a nuestra Selección a los Mundiales. Y, bueno, le hemos demostrado también al mundo que podemos hacer un estadio de talla internacional", expresó.

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El mandatario destacó que el objetivo es ofrecer a los futbolistas condiciones comparables a los grandes estadios internacionales. "Donde nuestros jugadores se sientan jugando en Manchester, donde se sientan jugando en Madrid. En fin, en cualquier estadio de talla internacional, y de aquí salgan a donde ellos deseen", agregó.