Actriz Marian Valero niega estar vinculada a supuesta red de extorsión: "Soy absolutamente inocente"

La actriz venezolana Marian Valero publicó un video en sus redes sociales en el que se defiende de las acusaciones divulgadas por el Ministerio Público, quien solicitó orden de aprehensión internacional por supuestamente estar vinculada a una red de extorsión.

Valero expresó que el caso la tomó por sorpresa, no obstante, aseveró que antes de que el fiscal general Tarek William Saab hiciera pública la investigación, ya era víctima de persecución.

Aseguró que no conoce a la demandante, Carmen Sánchez que fue entrevistada por la Revista Ronda, y tampoco a los dos personas relacionadas a la supuesta red de extorsión.

"No conozco a Carmen Sánchez. No conozco a Humberto Estaba. No son mis socios. Además me parece delicado e irresponsable es que durante la entrevista la señora Carmen Sánchez afirme que existe una red internacional de extorsión conformada por artistas venezolanos (…) eso es una calumnia", precisó.

"Si ustedes revisan la entrevista, se percatarán de que la señora Carmen Sánchez, a quien no conozco y de cuya existencia me entero por esa entrevista, nunca afirma que yo la he extorsionado ni que ha tenido comunicación conmigo por ninguna vía. Según sus propias palabras, son otros quienes sí lo hacen, la señora Ruth Suárez y el señor Humberto Estaba, a quienes no conozco", dijo.

"Me vinculan a esa supuesta red porque le he suministrada mi número de cuenta personal como medio a utilizar para pagar la supuesta extorsión. En los documentos expuestos se nombra también a VDigital24 como uno de los medios que usaban para amenazar y exponer la vida personal y familiar de señora Carmen Sánchez. Voy a explicar cómo nace mi relación con ellos".

Fue contratada por VDigital24 para ser la imagen del portal web y gerenciar el área de ventas en Miami, además de generar contenido de entretenimiento.

"Para pagar mis honorarios, ellos tenían los datos de mi cuenta bancaria de los Estados Unidos", precisó que los dueños del medio son una mujer llamada Maibelitze Del Valle Bello Reyes, cuyo país de residencia es Argentina, y su hermano Amilcar Bello Reyes, quien vive en Perú.

Marian Valero dijo que no autorizaría nunca usar sus cuentas para negocios de terceros porque es un delito.

"¿Cómo obtuve el 25% de las acciones? Como el portal nunca dio beneficios económicos, sus dueños me ofrecieron 25% de las acciones para seguir haciendo contenido y hacer algunas entrevistas. Yo acepté, pero eso no me daba la posibilidad de manejar la parte administrativa ni las redes sociales. No tenía acceso al contenido de la misma. Son sus dueños, quienes de haberse cometido algún delito y que tienen relación con Ruth Suárez, porque Del Valle me lo confirmó".

Detalló que en octubre de 2023 funcionarios del Conas se presentaron en una vivienda de su propiedad, donde viven sus familiares: "Los citaron a declarar consignando el contrato de arrendamiento suscrito por mi persona. No obstante, nada se les informó sobre el objeto de la investigación", expresó.

Indicó que en enero de 2024, presuntos funcionarios de la Interpol intentaron entrar al edificio, pero la seguridad no lo permitió porque no señalaron motivos: "No dejaron boletas de citación a mi nombre o alguna notificación de la investigación que adelantaban".

El pasado 5 de marzo, William Saab, confirmó que la vivienda en Caracas de la actriz Marian Valero fue allanada y que los inquilinos que ocupan el lugar colaboraron con las autoridades.

En las conversaciones con las personas, se pudo cruzar la información y confirmar, según la Fiscalía, que la cuenta bancaria a la que ellos transfieren el dinero del arrendamiento es la misma que habría sido enviada a una empresaria venezolana para que supuestamente pagara 500 mil dólares a cambio de borrar información en un portal del que Valero es copropietaria.

Toda esta información es la versión del fiscal, quien anunció el pasado fin de semana que había admitido la demanda de la empresaria venezolana Carmen Sánchez.

Sánchez alega que a través de una cuenta que se hace llamar “los siete jinetes” le pidieron dinero a cambio de borrar toda la información publicada en VDigital24 en la que aseguraban que era una “enchufada” y “testaferro” de alguien del régimen de Maduro, por lo cual la llaman “la reina de la carne”.