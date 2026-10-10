NTN24
Sábado, 10 de octubre de 2026
Sábado, 10 de octubre de 2026
Armas en Estados Unidos

"Adiós, narcos": Estados Unidos refuerza el uso de armas láser para neutralizar drones vinculados a los cárteles

octubre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Estados Unidos (imagen de referencia) - Canva
Bandera de Estados Unidos (imagen de referencia) - Canva
La publicación se conoce en medio de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por fortalecer sus capacidades para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas utilizadas por organizaciones criminales.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos difundió un mensaje en el que advirtió que rastreará y neutralizará cualquier dron de los narcotraficantes que ingrese al espacio aéreo estadounidense. La publicación, acompañada de una imagen con la frase “Adiós, narcos” y la consigna “Dominio de energía dirigida”, destaca el uso de nuevas tecnologías para enfrentar las amenazas aéreas relacionadas con el narcotráfico.

o

El mensaje fue publicado por la cuenta del director de Tecnología del Departamento de Guerra, que también etiquetó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Rastrearemos y neutralizaremos cada dron narco que se atreva a invadir los cielos estadounidenses”, señala el pronunciamiento, que concluye con un llamado a defender el territorio nacional.

La publicación se conoce en medio de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por fortalecer sus capacidades para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas utilizadas por organizaciones criminales.

Cabe resaltar que el uso de estas herramientas ya forma parte de las operaciones estadounidenses en la frontera sur. El 27 de agosto de 2026, el Comando Norte de Estados Unidos informó que una fuerza conjunta empleó el sistema láser de alta energía AMP-HEL para neutralizar tres drones considerados hostiles durante una operación realizada entre el 25 y el 26 de agosto, en apoyo a las autoridades fronterizas.

Además, el 5 de octubre, Reuters informó que el Ejército estadounidense estaba probando nuevas tecnologías antidrones en la frontera con México. Según cifras entregadas por mandos militares, se detectaron 378 incursiones de drones durante los 30 días anteriores y, desde agosto, las fuerzas estadounidenses habían derribado 11 drones vinculados a cárteles mediante tecnología láser.

o

Asimismo, la estrategia contempla radares, drones interceptores y sistemas automatizados para detectar, seguir y neutralizar aeronaves no tripuladas. El objetivo es responder a su utilización por parte de organizaciones criminales, principalmente en labores de vigilancia relacionadas con el contrabando y el tráfico de personas.

Por su parte, el Departamento de Guerra anunció en mayo un programa piloto para evaluar sistemas de energía dirigida en cinco instalaciones militares, entre ellas Fort Huachuca, en Arizona, y Fort Bliss, en Texas. La iniciativa incluye láseres de alta energía y sistemas de microondas de alta potencia como parte de una estrategia de defensa contra drones.

Temas relacionados:

Armas en Estados Unidos

Drones

Cárteles

Narcotráfico

Frontera

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Los nexos de Maduro con el ELN para traficar: todo ocurría mientras el grupo "negociaba" con Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Este juicio es un tratado a la tortura": abogado sobre el caso de capitán venezolano Anyelo Heredia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Este es el héroe español que participó en la Independencia de Estados Unidos: Importante legado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Apriéntenlos más", "Échenles agua": Las aterradoras frases con las que Maduro habría ordenado las torturas

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Justicia

"La justicia está haciendo su trabajo": Juan Requesens sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Nidal Hasan | Foto: AFP
Fusilamiento

Sin precedentes: Pentágono transmitirá en vivo fusilamiento de Nidal Hasan por ataque a base militar

Fotos: Avalancha en Chile
Avalancha

Impactantes imágenes de la impresionante avalancha en Chile: grave emergencia climática

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

María Corina Machado aseguró que las elecciones en Venezuela deberían realizarse el próximo año

Cárceles - Canva
Detenidos en Nicaragua

Temor por deportación de exiliados nicaragüenses desde EE. UU.: familiares denuncian regreso a cárceles del régimen

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de Rusia. (Canva)
Estados Unidos

Rusia considera una "muy buena idea" la propuesta de Trump de una tregua energética con Ucrania

Protestas contra Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Personas participan en una manifestación en Caracas (Venezuela) para exigir la libertad de los presos políticos - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Aquí hay muchos presos que tienen dueño": periodista Vladimir Villegas sobre el aparato represivo en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bandera de Rusia. (Canva)
Estados Unidos

Rusia considera una "muy buena idea" la propuesta de Trump de una tregua energética con Ucrania

Protestas contra Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Personas participan en una manifestación en Caracas (Venezuela) para exigir la libertad de los presos políticos - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Aquí hay muchos presos que tienen dueño": periodista Vladimir Villegas sobre el aparato represivo en Venezuela

Jorge y Delcy Rodríguez junto a Diosdado Cabello - Foto AFP
Ley

Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Agente de ICE (AFP)
Zohran Mamdani

"Si acaba con ICE, ¿quién va a sacar a los delincuentes de las calles de su propia ciudad?": secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. apunta contra alcalde de NY

Donald Trump y Xi Jinping (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos y China abren un canal para incidentes de IA: de esta forma funcionará el nuevo mecanismo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023