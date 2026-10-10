"Adiós, narcos": Estados Unidos refuerza el uso de armas láser para neutralizar drones vinculados a los cárteles

El Departamento de Guerra de Estados Unidos difundió un mensaje en el que advirtió que rastreará y neutralizará cualquier dron de los narcotraficantes que ingrese al espacio aéreo estadounidense. La publicación, acompañada de una imagen con la frase “Adiós, narcos” y la consigna “Dominio de energía dirigida”, destaca el uso de nuevas tecnologías para enfrentar las amenazas aéreas relacionadas con el narcotráfico.

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El mensaje fue publicado por la cuenta del director de Tecnología del Departamento de Guerra, que también etiquetó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Rastrearemos y neutralizaremos cada dron narco que se atreva a invadir los cielos estadounidenses”, señala el pronunciamiento, que concluye con un llamado a defender el territorio nacional.

La publicación se conoce en medio de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por fortalecer sus capacidades para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas utilizadas por organizaciones criminales.

Cabe resaltar que el uso de estas herramientas ya forma parte de las operaciones estadounidenses en la frontera sur. El 27 de agosto de 2026, el Comando Norte de Estados Unidos informó que una fuerza conjunta empleó el sistema láser de alta energía AMP-HEL para neutralizar tres drones considerados hostiles durante una operación realizada entre el 25 y el 26 de agosto, en apoyo a las autoridades fronterizas.

Además, el 5 de octubre, Reuters informó que el Ejército estadounidense estaba probando nuevas tecnologías antidrones en la frontera con México. Según cifras entregadas por mandos militares, se detectaron 378 incursiones de drones durante los 30 días anteriores y, desde agosto, las fuerzas estadounidenses habían derribado 11 drones vinculados a cárteles mediante tecnología láser.

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Asimismo, la estrategia contempla radares, drones interceptores y sistemas automatizados para detectar, seguir y neutralizar aeronaves no tripuladas. El objetivo es responder a su utilización por parte de organizaciones criminales, principalmente en labores de vigilancia relacionadas con el contrabando y el tráfico de personas.

Por su parte, el Departamento de Guerra anunció en mayo un programa piloto para evaluar sistemas de energía dirigida en cinco instalaciones militares, entre ellas Fort Huachuca, en Arizona, y Fort Bliss, en Texas. La iniciativa incluye láseres de alta energía y sistemas de microondas de alta potencia como parte de una estrategia de defensa contra drones.