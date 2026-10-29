Gobierno de De la Espriella confirmó este jueves que en la guerra en Ucrania han muerto 256 colombianos y que hay 973 desaparecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó el jueves que el país acumula un registro oficial de 256 ciudadanos fallecidos y 973 desaparecidos en el marco de la guerra de Rusia contra Ucrania, lo cual consolida a la nación entre las más afectadas por la pérdida de combatientes extranjeros en dicho conflicto.

De acuerdo con el desglose oficial ofrecido por la Cancillería, 162 de los decesos reportados provienen de información remitida desde Ucrania, mientras que 94 corresponden a datos emitidos desde Rusia. Respecto a las desapariciones, se han contabilizado 676 casos notificados desde territorio ucraniano y 297 desde el bando ruso.

VEA TAMBIÉN Ucrania anuncia un alto al fuego temporal con Rusia para evacuar Oleshki a partir del 27 de octubre o

El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, señaló que la cartera diplomática ha atendido 1.927 solicitudes de asistencia consular, con la reiteración de que el Gobierno nacional no promueve ni participa en esquemas de reclutamiento para conflictos armados internacionales y con la exigencia formal a ambas potencias para adoptar medidas destinadas a frenar la incorporación de connacionales en sus filas.

“Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias”, puntualizó el alto funcionario.

El fenómeno del reclutamiento mediante ofertas laborales engañosas se identifica como una de las causas principales, caracterizado por propuestas que ocultan las condiciones reales del trabajo y los altos niveles de exposición al peligro en los frentes de combate.

Ante este panorama, la Cancillería colombiana ha solicitado formalmente a los gobiernos de Rusia y Ucrania que adopten medidas estrictas para evitar la vinculación de ciudadanos colombianos a sus respectivas fuerzas armadas, con la ratificación de que el Estado no promueve ni participa en estas actividades.

VEA TAMBIÉN Cancillería colombiana anuncia el restablecimiento de alianzas estratégicas con Israel en materia de seguridad e inteligencia o

El Ministerio aclaró que carece de competencia para cancelar contratos suscritos de forma particular por particulares con fuerzas armadas extranjeras, aunque mantiene gestiones diplomáticas para asistir a los afectados y ha remitido la información a la Fiscalía General de la Nación con el fin de investigar posibles redes de captación con engaños.