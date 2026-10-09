Huracán Isaías toca tierra en las costas de Florida, Estados Unidos, con fuertes lluvias e inundaciones

El Centro Nacional de Huracanes informó que el huracán Isaias tocó tierra en Florida este viernes por la noche, mientras la costa del Golfo se preparaba para la tormenta de categoría dos.

"Isaías toca tierra cerca de Destin, Florida", indicó el Centro Nacional de Huracanes. "Una marejada ciclónica potencialmente mortal afecta la costa del Golfo, mientras que las peligrosas condiciones del huracán y las inundaciones repentinas se extienden tierra adentro".

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Más tarde, el organismo aseguró que el huracán “Isaias se desplaza por el oeste del Panhandle de Florida”. “Se están produciendo marejadas ciclónicas potencialmente mortales y condiciones de huracán”, advirtió.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que se presentan vientos de hasta 165 kilómetros por hora mientras se desplaza hacia el oeste de Florida.

El gobernador Ron DeSantis llamó a la población a alejarse de las zonas marcadas en la trayectoria del fenómeno y advirtió que puede causar muchos daños.

La llegada del huracán Isaías ha puesto en marcha un enorme operativo de emergencia en el sureste de Estados Unidos. Las autoridades han pedido a la población no salir de sus casas y cumplir las órdenes de evacuación, mientras los equipos de rescate y las compañías eléctricas se preparan para una noche crítica.