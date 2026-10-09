Trump anuncia acuerdo con Putin para que Rusia abastezca con diésel a Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció el viernes un acuerdo con Rusia para que surta de diésel el mercado norteamericano y el global, al flexibilizar las sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania.

Moscú ha sido objeto de una oleada de sanciones de Estados Unidos y sus socios desde la invasión de Ucrania en 2022.

Trump alcanzó el acuerdo antes de las elecciones legislativas de noviembre. El Partido Republicano corre el riesgo de perder el control en el Congreso a medida que aumenta la frustración de los votantes por el aumento en el costo de los combustibles.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, criticó a Trump por tomar una decisión que consideró "indigna" y "débil".

Los precios del diésel y la gasolina en las estaciones de servicio en Estados Unidos han aumentado desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán.

Teherán, en represalia, bloqueó el estrecho de Ormuz, un paso crítico para el comercio global de hidrocarburos.

"Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre", dijo Trump en las redes sociales tras conversar con Putin.

"La parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petroleros a los mercados estadounidense y mundiales", señaló el Kremlin en su versión de las conversaciones entre los dos líderes.

Zelenski expresó su rechazo: "Sin duda no es honesto, sin duda es indigno de nuestros socios y, en mi opinión, es una decisión débil".

El Departamento del Tesoro emitió el viernes una licencia temporal para que el diésel ruso pueda llegar a los mercados mundiales hasta abril de 2027.

"Precios más bajos para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, son mi mayor prioridad", publicó Trump en redes sociales.

El costo promedio de la gasolina corriente en Estados Unidos ha aumentado más de un 46% desde finales de febrero hasta 4,37 dólares por galón. El precio del diésel se disparó un 67% durante el mismo periodo hasta 6,28 dólares por galón.

Trump ha culpado a los ataques ucranianos contra refinerías rusas por el aumento de los precios del combustible, aunque la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán ha sido el principal factor de perturbación del suministro energético global.

El acuerdo se conoció justo cuando negociadores ucranianos se reunieron con enviados estadounidenses el viernes en Miami para discutir alternativas que pongan fin a la guerra.

A las reuniones, que seguirán el sábado, fueron invitados funcionarios de Gran Bretaña, Francia y Alemania, así como representantes de la OTAN y la Unión Europea.

Las partes "sostuvieron discusiones constructivas sobre posibles vías para desescalar y poner fin a la guerra con Rusia de cara al invierno", dijo el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

Las reuniones en Miami se dan después de las visitas el mes pasado de Witkoff, hombre de confianza de Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente, a Moscú y Kiev.

Con la proximidad del invierno, la perspectiva de que continúen los combates y los ataques en infraestructuras vitales ha incrementado la urgencia para llegar a un acuerdo, en un contexto de mortales ataques rusos.

El jueves, un ataque ruso contra dos autobuses en Kramatorsk, una ciudad próxima a la línea del frente en el este de Ucrania, dejó 30 personas muertas.

Los repetidos intentos de Trump por negociar el fin de la guerra se han frustrado por las amplias exigencias territoriales de Moscú. En particular, su insistencia por controlar toda la región oriental ucraniana del Donbás, incluidas zonas aún en manos de Kiev.

Zelenski se niega a ceder territorio controlado por Ucrania, y ha advertido que Rusia podría utilizarlo como plataforma para nuevos ataques.

Actualmente, Rusia ocupa aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano.