El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dado a conocer que, por medio del trabajo en conjunto entre las autoridades de su nación, Estados Unidos y Perú, se logró la captura de uno de los delincuentes más buscados en territorio peruano.

De acuerdo con la información del mandatario, esta operación entre los tres países permitió dar con la localización y posterior detención de Jolín Bazan Valderrama, líder del grupo criminal La Nueva Jauría, en un resort de Tonsupa en la provincia de Esmeraldas.

Según el presidente Noboa, este hombre, condenado a cadena perpetua desde el pasado mes de enero por delitos relacionados con “secuestro y asesinato”, tras huir de Perú, habría seguido dirigiendo esta organización criminal desde territorio ecuatoriano.

"Condenado a cadena perpetua por secuestro y asesinato, seguía dirigiendo La Nueva Jauría desde Ecuador. Así operaba el Fito peruano”, expresó.

El mandatario ecuatoriano también señaló que, una vez se realizó la captura de este sujeto, “ya está en manos de la justicia peruana”, a la cual deberá responder por todos los delitos que se le acusan.

De igual manera, el presidente Daniel Noboa reiteró que “Ecuador no será refugio del crimen organizado”.

La captura representa un hito en la cooperación internacional contra el crimen organizado en la región. La coordinación entre tres países evidencia los esfuerzos conjuntos para combatir estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

Cabe destacar que Ecuador hace parte de las 18 naciones que integran el Escudo de las Américas, una coalición liderada por Estados Unidos, por medio de la cual se busca la cooperación regional en materia de seguridad, defensa y política de la región.

La operación se suma a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por combatir la presencia de organizaciones criminales extranjeras en su territorio. La captura de Bazán Valderrama demuestra la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad ecuatorianas para identificar y neutralizar objetivos de alto perfil en coordinación con socios internacionales.