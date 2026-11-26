La aerolínea noruega de bajo costo Norse Atlantic, afectada por el aumento vertiginoso de los precios del combustible para aviones debido a la guerra contra el régimen de Irán, anunció este jueves que se encontraba al borde de la quiebra y canceló todos sus vuelos del día.

Como muestra de la gravedad de sus problemas, la aerolínea no pagó esta semana los salarios de noviembre a sus empleados, según informó un sindicato de pilotos.

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Fundada en 2021 y especializada en vuelos de larga distancia, Norse ya había advertido el miércoles que su situación financiera era "crítica", lo que provocó una caída del 85 por ciento en el precio de sus acciones.

"Si no se consigue urgentemente una solución de financiación a corto plazo, la junta directiva tiene la intención de declararse en quiebra", declaró la empresa en un comunicado presentado a la bolsa de valores de Oslo.

"No hay garantía de que se encuentre una solución viable", añadió.

Todos los vuelos del jueves fueron cancelados "a la espera de que se aclare si se puede establecer una solución de financiación viable".

Cabe recordar que la aerolínea noruega tenía una ruta que conectaba al continente americano: La ruta Londres - Orlando.

A su vez, tenía vuelos a ciudades asiáticas como Bangkok (BKK) y Phuket (HKT), y Ciudad del Cabo en África.

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Norse declaró que estaba "en conversaciones con inversores sobre una posible adquisición que incluiría una solución de financiación", sin proporcionar detalles sobre su identidad.

Sus acciones cayeron un ocho por ciento más durante la sesión vespertina del jueves. Desde principios de año, el precio de sus acciones ha caído más del 99 por ciento, lo que sitúa el valor de mercado de la compañía en torno a los 8,8 millones de dólares.

"Sabemos que no se han pagado los salarios de noviembre", declaró la Asociación de Pilotos del Atlántico Nórdico (NAP).

"Esta es una situación muy difícil para los pilotos y sus familias", añadió, expresando su esperanza de entablar un "diálogo constructivo" con Norse.

La flota de la aerolínea está compuesta por 12 Boeing 787 Dreamliner arrendados.

Los problemas de la aerolínea no son nuevos, pero se han agravado con el fuerte aumento de los precios del combustible para aviones como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

En junio, Norse ya había conseguido una inyección de capital de más de mil millones de coronas noruegas (102 millones de dólares al tipo de cambio actual).

La aerolínea española Plus Ultra anunció el martes el cese de sus operaciones, y la compañía letona Air Baltic solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en Estados Unidos en septiembre.