Nuevo atentado sobre la vía Panamericana en Colombia: volqueta bomba fue activada cerca de una estación de Policía

Un nuevo atentado terrorista se registró en la vía Panamericana, en el sector de El Estrecho, entre Popayán y Pasto. Según fuentes de la Fuerza Pública, una volqueta bomba fue activada en inmediaciones de una estación de Policía.

Fuentes de la Policía indicaron que se está haciendo la verificación en la zona ante la posible presencia de otros artefactos explosivos.

Según los datos preliminares que se han conocido del atentado terrorista, la volqueta habría sido abandonada en una estación de servicio.

La vía Panamericana ha sido blanco de diferentes acciones terroristas a lo largo del año. Las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y alias Calarcá han volcado sus acciones criminales sobre este trascendental corredor de movilidad.

Cabe resaltar que, durante el pasado fin de semana, otro atentado terrorista se registró sobre la vía Panamericana. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reportó que en el peaje El Mango, en El Bordo, Cauca, se logró reabrir la vía luego de una acción terrorista registrada en el lugar.

VEA TAMBIÉN Voluntad y decisión: Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, dos gobiernos con apoyo de Estados Unidos contra los criminales o

“Rechazamos estos ataques que atentan contra la infraestructura, la seguridad de las comunidades y la conectividad de la región. Los grupos terroristas atacan las vías, las obras y los peajes porque saben que la infraestructura y el desarrollo les cierran el paso a sus actividades ilegales”, indicó el Gobierno nacional.

Tras la compleja situación de orden público, el Ejército reforzó la seguridad en la vía con el conocido Plan Meteoro, que consiste en que blindados militares recorren el corredor ejerciendo control territorial. Sin embargo, debido a la extensión de la vía, los militares reconocieron que mantenerla cubierta al 100 % es imposible.

Se espera que en las próximas horas se entregue un balance de los hechos y se dé con el paradero de los responsables del acto terrorista.