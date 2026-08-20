El oro sobre la mesa: ¿Por qué el régimen busca recuperar 31 toneladas bloqueadas en Inglaterra?

Hay polémica en Venezuela por las 31 toneladas de oro depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Según el comunicado de las delegaciones que participan en la negociación tutelada por Estados Unidos, existe un compromiso de trabajo conjunto para recuperar estos lingotes que, al cambio actual, representan cerca de cuatro mil millones de dólares. Para hablar sobre este tema, Vanessa Neumann, fundadora y directora ejecutiva de Asymmetrica y exembajadora de Venezuela en el Reino Unido, conversó con el programa La Tarde de NTN24.